Dopo i recenti singoli Envidioso (con Morad) e Panama (con Aya Nakamura), Capo Plaza ha pubblicato il video ufficiale di I soldi parlano, nuovo estratto da Plaza – Deluxe Version, la versione deluxe del suo secondo album di inediti, Plaza, certificato Disco di Platino.

Il video di I soldi parlano, diretto da LateMilk, con la produzione di Borotalco.tv, e girato a Milano, documenta alcuni momenti della vita quotidiana del rapper salernitano, sia dal punto di vista professionale che privato.

Oltre alle canzoni già citate in precedenza, Envidioso, Panama e I soldi parlano, in Plaza – Deluxe Edition, sono presenti altri due inediti, Pronto, collaborazione internazionale che vede la partecipazione di Tion Wayne, e Nuovo Canada. Plaza – Deluxe Edition è disponibile dallo scorso 18 giugno.

Di seguito, trovate il testo di I soldi parlano. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Capo Plaza – I soldi parlano: il testo

I soldi parlano

Gli amori lunghi, giri e poi ritornano

Un secondo, basta un attimo

Sanno un caz*o e pure parlano

Mi sveglio mezzo sbronzo a mezzogiorno e non mi capirà

Non mi capisco io, pulisco l’anima

Occhi spenti del fratello mio, spera di farcela

Luci basse nella camera

Lei mi parla di lei e dei suoi problemi, ma i miei non li sa

Cheese, una foto e rido in camera

Ma manderei a fanc*lo tutto e me ne andrei lontano, fra’

Skrrt skrrt, salgo in macchina

Mio fra’ ragiona poco, prende la semiautomatica e bang

Ricordi sbiaditi, quelli che prima erano miei amici ora so’ spariti

Lei mi dicе, sì, sì, questa notte è mia

Al collo ora alzo, le brillo, mi ricordo quеlla via

Appostati, i miei fra’ in strada sono soldati

Danno niente gratis

Trenta pussy che mi chiamano ma una ha il cuore

Mio fra’ deve cambiar abito, non lascia prove

Che rimane, tu rimani, mo’ ci penso

E tutte queste banconote sono ricoperto

E gioco ancora con la morte ma io mi diverto

E urlo e ci perdo la voce ma sto nel deserto, baby.

Na na na na na na

Na na na na

Na na na na na na, oh oh oh

Na na na na na na

Na na na na

Na na na na na na, oh oh oh.

E niente in prestito, qua i soldi parlano

E tocca combattere più degli altri o qua ti mangiano

Facce brutte in un quartiere brutto non li cambiano

Passano ma ho già buttato tutto al primo angolo

Abile, devo superare un altro ostacolo

Non sai quanti ne ho dietro, dev’essere più rapido

Mamma scusa, corro dietro ai soldi, zero panico

Zero scuse, tutto ciò che voglio me lo prenderò

Mamy, per la fami’, sto con un branco di animali

Tutti affamati, con il coprifuoco da anni, ma quale COVID

Meglio restiamo tutti calmi o non ti trovi

Qua non ti trovano se sbagli, fra’, patti chiari

E baby ora devo andare, ho da fare affari

Mi dici, ora sembri un altro, che il tempo cambia

Ma sono anni che non cambio per nessun’altra

Quindi baby, yeah.

I soldi parlano

I soldi cambiano

E non è più lo stesso

E non è più lo stesso

I soldi parlano

I soldi cambiano, yeah

E non è più lo stesso

E non è più lo stesso.

Na na na na na na

Na na na na

Na na na na na na, oh oh oh

Na na na na na na

Na na na na

Na na na na na na, oh oh oh.