Reduce dal successo del suo ultimo album “Ferite” (Disco D’oro) che ha avuto un esordio da record su Spotify con il miglior debutto su Spotify Italia nel 2024 e l’ingresso al secondo posto della classifica Global di Spotify, Capo Plaza è tornato con il nuovo singolo “Fino all’alba“, disponibile da venerdì 21 giugno in radio e in digitale.

Per la prima volta accompagnato da Takagi & Ketra, il duo di produttori con all’attivo un numero impressionante di hit, Plaza dà il via all’estate con il brano, una miscela esplosiva di ritmi afro beat e barre taglienti che catturano l’attenzione fin dalla prima nota.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire testo e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Fino all’alba” di Capo Plaza.

Ecco il testo di “Fino all’alba” di Capo Plaza.

(Na, na, na, na)

Ah

Questo sole non brucia, ci fa solo bene perché (Perché)

Le tue mani, i palazzi in penombra di questo quartiere (Di questo quartiere)

E mi manchi, dopo non mi manchi

Incontrarsi per caso, sì, dipende dal cielo (Yeah)

Baby, follow me, nei tuoi sogni, sì

Ogni volta provi a opporti e ci ricaschi, yeah

Sabbie mobili, mica i tropici

Ora siamo soli, baby, quindi spogliati (Pah, pah)

E ancora non passa, la calle è calda esta noche, yeah, yeah

L’amore non basta, qua l’odio corre veloce, baby, yeah (Yeah)

Lo so, è vero che siamo bulletproof senza anime

Erano for you quellе lacrime

E mi spezza il mood questo amorе a metà

Come un déjà vu (Come un déjà vu)

Tra le luci e i flash (Tra le luci e i flash)

Mo ti aspetto giù

Ghetto rendez-vous, ma non c’eri te

Volevi l’amour, ma pensavo al cash

Ti giuro, je t’aime, ma è difficile

Così soli e freddi, c’è inquietudine

E voglio solo un po’ di calma, calma, calma, calma, calma (E voglio solo un po’ di calma)

E fare sesso fino all’alba, all’alba, all’alba, all’alba, baby

(E fare sesso fino all’alba)

(E voglio solo un po’ di calma, calma, calma, calma, calma)

(E fare sesso fino all’alba, all’alba, all’alba, all’alba, baby)

E fare sesso fino all’alba, fino a quando

La stanza non si è fatta calda e il vetro si appanna

In giro, in studio lavorando che voglio il Lambo

Ho connessione banda larga, ma il profilo basso (Na, na, na, na, yeah, yeah), yeah, yeah

No, non accetto nessuno e voglio nessuno, cerchi qualcosa? Yeah

Dentro a un vicolo buio e i nomi sul muro, il ghetto è una rosa, yeah

Ghetto che mi hai reso maledetto

Ho un occhio aperto quando vado a letto

Hai domande, baby, ho le risposte

Solo un cocktail, baby, dopo buonanotte (Na, na, na, na)

Ghetto rendez-vous, ma non c’eri te

Volevi l’amour, ma pensavo al cash

Ti giuro, je t’aime, ma è difficile

Così soli e freddi, c’è inquietudine

E voglio solo un po’ di calma, calma, calma, calma, calma (E voglio solo un po’ di calma)

E fare sesso fino all’alba, all’alba, all’alba, all’alba, baby

(E-E voglio solo un po’ di calma, calma, calma, calma, calma) (Calma, calma)

(E fare sesso fino all’alba, all’alba, all’alba, all’alba, baby) (All’alba, baby)