Money rain è una canzone di Capo Plaza con il featuring di Lazza tratta dall’album “Ferite” e con la produzione di AVA & Murad. Qui sotto potete ascoltare il brano insieme al testo e significato del pezzo.

Clicca qui per il visual arti video della canzone “Money rain” di Capo Plaza e Lazza.

Ecco il testo di “Money rain” di Capo Plaza e Lazza.

Murad

Okay, AVA

Asciuga le lacrime

Fin troppe le favole qua

È tutto un bivio, io non mi fido, ma per te morirei

Ne ho scritte di pagine

So che non è facile, ma

Fotto il destino, sto ancora in giro sotto ‘sta money rain

Passiamo pure ‘sta notte a litigare come l’ultima

Vivo questa ora, amore, come fosse l’unica

So che non è facile, la vita in un attimo ti fulmina

Riscriverei le pagine, ma non so più che fare con te

Mi richiami, poi attacchi, dici mi ami, poi scappi, yeah, yeah

È rimasto poco tempo, fuori il temporale

Ma la pioggia non ci bagna, nulla ci fa male

Non so se fidarmi, chi sono gli amici? Chi sono tutti gli altri?

Tutti questi soldi c’hanno reso diversi

Siamo milionari solo scrivendo versi

E non cambio mai, urli fino a tarda notte, ma non capirai

Esci sbattendo le porte, l’ora è sulle sei

Manderei a fanculo tutto e, giuro, partirei

Quindi, baby, ora

Asciuga le lacrime

Fin troppe le favole qua

È tutto un bivio, io non mi fido, ma per te morirei

Ne ho scritte di pagine

So che non è facile, ma

Fotto il destino, sto ancora in giro sotto ‘sta money rain

Per me non c’è traccia di cure, no

Fingo che mi piaccia chi giura e

Tu sei sempre a caccia di scuse, sì

Cadrai tra le braccia di Giuda, ah

Potrei dare fine al tuo odio, ma

Per te sono un pessimo slogan, sai

Ho centomila di orologio e

Vorrei c’aggiungessero un’ora, ah

Te ne accorgi che il divario ora è ampio

Milionario sul divano con le mani nel cazzo, yeah

Si fingono tutti squali nel campo

Vengo a toglierti la sedia, so che stavi bluffando

Non sei chi dici, ti sgamo dai modi

Scappati di casa, tre K dai lobi

Tu smetti di farti i castelli, Cairoli

Gazzelle, noi come i leoni a Nairobi, se vuoi

Asciuga le lacrime

Fin troppe le favole qua

È tutto un bivio, io non mi fido, ma per te morirei

Ne ho scritte di pagine

So che non è facile, ma

Fotto il destino, sto ancora in giro sotto ‘sta money rain