I p’ me, tu p’ te di Geolier in coreano: il video a “Propaganda Live”

I p’ me, tu p’ te è la canzone presentata da Geolier in gara al Festival di Sanremo 2024. Il rapper si è classificato al secondo posto della classifica finale, dietro “La noia” di Angelina Mango, trionfatrice della 73esima edizione della kermesse musicale di Rai 1. Nonostante il televoto boom che ha visto al primo posto il cantante di Secondigliano, la somma dei voti delle giuria ha dato la preferenza all’ex volto di Amici di Maria De Filippi. Oggi vi riportiamo, invece, un video curioso direttamente da “Propaganda Live”. Nell’ultima puntata, infatti, abbiamo potuto ascoltare I p’ me, tu p’ te… in coreano. Il risultato? Potete vedere la clip e ascoltare la nuova versione qui sotto, a seguire.

Nuje simmo ddoje stelle ca stanno precipetanno

Te staje vestenno consapevole ca t’hê ‘a spuglià

Pure ‘o mmale ce fa bbene, ‘nzieme i’ e te

C’ammo sperato ‘e stà pe sempe ‘nzieme i’ e te

No, no, no, comme se fà, no, no, no, a te scurdà?

Pe mo, no, nn”o ppozzo fà, si nn’ce stive, t’er”a ‘nventà

‘A felicità quanto costa si ‘e sorde nn”a ponno accattà?

Aggio sprecato tiempo a parlà

Nun l”ess”a penzato maje

Ca ll’inizio d”a storia era ggià ‘a fine d” storia pe nuje

‘O cielo ce sta guardanno

E quando chiove è pecché s’è dispiaciuto pe’mmé e pe’tté

Picciò mo sta inizianno a chiovere

Simmo duje estranei ca se ‘ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E a tutte quelle che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

Tu me ‘ntrappole abbracciannome, pure ‘o diavolo era n’angelo

Comme me può amà si nun t’amo? Comme può vulà senz’ali?

E no, è passato tantu tiempo d’a ll’ultima vota

Damme n’atu poco ‘e tiempo pe ll’ultima vota

E no, no, no, no, comme se fa, no, no, no, a te scurdà?

Pe mo, no, nn”o ppozzo fá

Nun l”ess”a penzato maje

Ca ll’inizio d”a storia era ggià ‘a fine d” storia pe nuje

‘O cielo ce sta guardanno

E quando chiove è pecché s’è dispiaciuto pe’mmé e pe’tté

Picciò mo sta inizianno a chiovere

Simmo duje estranei ca se ‘ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E a tutte quelle che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté

‘Sta notte è sulo d”a nosta

Si vuò truanno ‘a luna, ‘a vaco a piglià e t”a porto

E pure si ‘o facesse, tu nun fusse cuntenta

Vulisse tutt”e stelle, vulesse cchiù tiempo cu’tté

Picciò mo sta inizianno a chiovere

Simmo duje estranei ca se ‘ncontrano

E stevo penzanno a tutte le cose che ho fatto

E a tutte quelle che ho perso, non posso fare nient’altro

I’ pe’mmé, tu pe’tté

I’ pe’mmé, tu pe’tté