Hu, Numeri Primi è il suo album d’esordio

La sua esperienza alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha preso parte insieme ad Highsnob con la canzone Abbi Cura di te, si è chiusa con un ventesimo posto. Ora, Federica Ferracuti, in arte Hu, è pronta per pubblicare il suo album d’esordio.

Il primo album della cantautrice, musicista e produttrice marchigiana si intitola Numeri Primi e sarà disponibile a partire dal prossimo 11 marzo.

L’album, composto da 11 tracce, contiene due brani già pubblicati, il brano sanremese e il singolo Millemila, pubblicato da Hu ad ottobre dell’anno scorso.

Per quanto riguarda le collaborazioni, oltre al duetto con il rapper Highsnob che abbiamo visto nel corso della kermesse sanremese, in Numeri Primi è contenuto anche un altro duetto, con Francesca Michielin (anche lei presente a Sanremo 2022 come direttrice d’orchestra di Emma) nella canzone Guai.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram, Hu ha condiviso il trailer di Numeri Primi, non nascondendo la propria emozione (“Mi sento male dall’emozione”, “Io preparo le lacrime ma anche le scarpe comode per ballare”). Nel trailer, la cantante 24enne ha anche motivato la scelta di questo titolo:

Volevo raccontarti una storia che è la mia, sì, ma è un po’ quella di tutti quanti.

Ricorda sempre che siamo unici, irripetibili, indivisibili.

Tutti siamo numeri primi.

Tu esisti.

Come già anticipato, Numeri Primi è l’album d’esordio di Hu che, fino ad ora, ha pubblicato solamente singoli: il singolo di debutto, Neon, Occhi Niagara, la canzone con cui Hu ha partecipato ad AmaSanremo (le selezioni per Sanremo Giovani 2020), End, singolo che vede la partecipazione di M.E.R.L.O.T., e i precitati Millemila e Abbi cura di te.

Hi – Numeri Primi: tracklist

1. Numeri Primi

2. Avec Moi

3. Abbi Cura Di Te con Highsnob

4. Prima Di Sparire

5. Millemila

6. Guai feat. Francesca Michielin

7. Moma

8. Ti Auguro La Vita

9. Mamma

10. Temporale

11. La Versione Migliore Di Noi