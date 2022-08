Hopelessly devoted to you è uno dei brani più noti della colonna sonora di Grease, interpretato da Olivia Netwon-John. La soundtrack della pellicola è stata un successo internazionale e ancora oggi, a distanza di decenni dal rilascio, ha conquistato nuova generazioni, diventando un cult assoluto insieme al film stesso. L’accoppiata Olivia Newton-John e John Travolta, rispettivamente nei panni di Sandy e Danny, ha fatto sognare, divertire e canticchiare diverse generazioni e milioni di persone in tutto il mondo.

L’interprete di Sandy, Olivia Newton-John, è scomparsa l’8 agosto 2022, a 73 anni. Qui sotto possiamo riascoltare proprio la dolce ballad “Hopelessly devoted to you”, presente nella pellicola e nella colonna sonora del film.

Hopelessly devoted to you, Ascolta la canzone

Cliccando qui, invece, potete ascoltare la canzone nella scena del film “Grease”.

Hopelessly devoted to you, Significato canzone

Nel brano, all’interno del film, Sandy canta l’amore per Danny e, sconsolata, si confronta con la parte razionale e quella, invece, legata al cuore. Se da un lato dovrebbe dimenticare colui che ama ma che la fa soffrire, dall’altro sa che non riesce ad arrendersi e dimenticarlo perché è completamente legata, ‘devota’ a lui.

Olivia Netwon-John, Hopelessly devoted to you, Testo canzone

Guess mine is not the first heart broken

My eyes are not the first to cry

I’m not the first to know

There’s just no getting over you

I know I’m just a fool who’s willing

To sit around and wait for you

But baby, can’t you see there’s nothing else for me to do?

I’m hopelessly devoted to you

But now there’s nowhere to hide

Since you pushed my love aside

I’m out of my head

Hopelessly devoted to you

Hopelessly devoted to you

Hopelessly devoted to you

My head is sayin’, “Fool, forget him”

My heart is sayin’, “Don’t let go

Hold on to the end”, that’s what I intend to do

I’m hopelessly devoted to you

But now there’s no way to hide

Since you pushed my love aside

I’m outta my head

Hopelessly devoted to you

Hopelessly devoted to you

Hopelessly devoted to you

Olivia Netwon-John, Hopelessly devoted to you, Traduzione canzone

Immagino che il mio non sia il primo cuore spezzato

I miei occhi non sono i primi a piangere

Non sono la prima a saperlo

Non c’è proprio modo di dimenticarti

So di essere solo una sciocca che è disposta

A sedersi e aspettarti

Ma piccolo, non vedi che non c’è nient’altro da fare per me?

Sono irrimediabilmente devota a te

Ma ora non c’è nessun posto dove nascondersi

Dal momento che hai messo da parte il mio amore

Sono fuori di testa

Perdutamente devota a te

Perdutamente devota a te

Perdutamente devota a te

La mia testa dice: “Sciocca, dimenticalo”

Il mio cuore sta dicendo: “Non lasciarlo andare

Tieni duro fino alla fine”, è quello che intendo fare

Sono irrimediabilmente devota a te

Ma ora non c’è modo di nascondersi

Dal momento che hai messo da parte il mio amore

Sono fuori di testa

Perdutamente devota a te

Perdutamente devota a te

Perdutamente devota a te