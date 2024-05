“El Pibe de Oro” è il nuovo singolo di Geolier, disponibile in streaming e download da venerdì 10 maggio 2024. “Tre pnzier e tu a quatt, ij aggia addiventà leggend” recita nel suo nuovo brano. La canzone, prodotta da Poison Beatz, è un banger potente, un flusso continuo di parole incastonate tra loro che ci danno prova di come Geolier sappia passare da un’apertura melodica, come quella degli ultimi mesi con “I p’ me, tu p’ te” e “L’Ultima Poesia”, al rap nudo e crudo.

Potete ascoltare il brano qui sotto, a seguire testo e significato del pezzo.

Clicca qui per vedere il video ufficiale de “El Pibe de Oro” di Geolier.

Ecco il testo della canzone “El Pibe de Oro” di Geolier.

Chesta mo me c”o nunchako (Pah-pah-pah), essa me chiamma Manu Piglio ‘o stesso stipendio, Osimhen ‘int’ô Napule, però registro assettato Ma che tengo ‘a vedé: si fernesce dimane, aggio fatto tutte cose (Pah, pah) Ma che tengo ‘a vedé: si me scippe ‘a purtiera, m’accatto, ‘o scè, mica m’acconcio Simme ‘e stesse d”e film, comme ‘e bad, Al Pacino o De Niro (Pah) Songo l’America e pare ca primma c’ascivo nun ce [?] picciò mo me può chiammà Amerigo Songo el Pibe de Oro ‘A gente m’apprezza pecché ‘sta ricchezza ‘a raggiunge chi ha vennuto ‘o coco Frate’, metto in moto ‘o Tender pe raggiungere ‘a spiaggia Nun m’aggiungere in lista, nn’me raggiungeno In stanza chiove e stongo cchiù allegro Si sto ô sole, nn’so’ allegro Damme ‘e sorde ca almeno faccio

Valeria me piace abbronzata, quinde sto sempe in vacanza Sorde rendono cchiù chiatte, a me m’hanno reso arrogante Sto arapenno società mentre l’aereo arape ‘o flap Duemila piede d’altezza, pe certezza, ‘o capitano Aggi”a fà tutte cose ‘int’â vita mia Tranne ‘o ‘nfame, tranne ‘o scemo Aggi”a pruvà tutte cose ‘int’â vita mia Tranne ‘o cazzo, so’ nu genio Uà, che culo ca tene chesta Pare nu quadro, pare ‘e marmo, pare ‘e Cardi B Che taglia? XL o XXXX ‘O G-Class però nun ‘o porto Comme songo scemo, spengo pure ‘e sorde Songo tutte eguale ‘sti guaglione d’ogge Forse pecché vanno add’ô stesso duttore

Ecco la traduzione in italiano della canzone “El Pibe de Oro” di Geolier.

Valeria mi piace abbronzata, quindi sto sempre in vacanza

I soldi rendono più sciocchi, a me mi hanno reso arrogante

Sto aprendo la società mentre l’aereo apre il flap

Due migliaia di piedi d’altezza, per sicurezza, il capitano

Devo fare tutte le cose nella mia vita

Tranne l’infame, tranne lo sciocco

Devo provare tutte le cose nella mia vita

Tranne il cazz0, sono un genio

Wow, che cul0 ha questa

Sembra un quadro, sembra marmo, sembra Cardi B

Che taglia? XL o XXXX

La G-Class però non la porto

Come sono stupido, spendo anche i soldi

Siamo tutti uguali questi ragazzi d’oggi

Forse perché vanno dallo stesso dottore

Mi sono addormentato a Napoli sul diretto

E il nome della città dove vado non lo so nemmeno se lo leggo

Questo Huracán si schianta nelle curve a trecento

Sento tutti questi rumori, non ho tempo per ascoltarli

Non me ne frega proprio, giuro

Le donne si spogliano e si rivestono subito

Sto guardando il cielo, dal cielo poi a terra

Tre pensieri e tu il quarto, devi diventare una leggenda

Questa ora mi colpisce con il nunchaku (Pah-pah-pah), lei mi chiama Manu

Prendo lo stesso stipendio, Osimhen a Napoli, ma registro soddisfatto

Ma che devo vedere: se si spegne domani, ho fatto tutte le cose (Pah, pah)

Ma che devo vedere: se mi chiude la porta in faccia, mi rimetto in piedi, non mi abbatto

Siamo gli stessi dei film, come i cattivi, Al Pacino o De Niro (Pah)

Sono l’America e sembra che prima non ci capissi niente, quindi ora mi possono chiamare Amerigo

Sono il Pibe de Oro

La gente mi apprezza perché questa ricchezza la raggiunge chi ha venduto il culo

Fratello, metto in moto il Tender per raggiungere la spiaggia

Non aggiungermi in lista, non mi raggiungono

In stanza piove e sto più allegro

Se sto al sole, non sono allegro

Dammi i soldi così almeno faccio

Mi sono addormentato a Napoli sul diretto

E il nome della città dove vado non lo so nemmeno se lo leggo

Questo Huracán si schianta nelle curve a trecento

Sento tutti questi rumori, non ho tempo per ascoltarli

Non me ne frega proprio, giuro

Le donne si spogliano e si rivestono subito

Sto guardando il cielo, dal cielo poi a terra

Tre pensieri e tu il quarto, devi diventare una leggenda