Altrove è il nuovo singolo di Ultimo, disponibile da venerdì 10 maggio 2024. Il brano anticipa e dà il nome al suo attesissimo album in uscita il 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe e disponibile già da ora per il pre-order (clicca qui) e in pre-save nella countdown page dedicata su Spotify (qua).

Altrove è la traccia #1 del nuovo album di inediti del cantautore romano, nuova pagina del racconto in musica di Ultumo, in uscita un’ora dopo la mezzanotte di venerdì 10 maggio.

Il singolo è accompagnato dal videoclip diretto da Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), prodotto da Maestro & Think Cattleya, e mostra Ultimo in una veste inedita in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, legata sentimentalmente all’artista da 3 anni. Un ritratto intimo e generoso della coppia, che apre al pubblico e ai fan una finestra sugli aspetti più spontanei e spensierati del proprio vissuto. Clicca qui per vedere il video ufficiale.

Ecco il testo della canzone “Altrove” di Ultimo.

Oh, da quand’è che non sbagli senza più

Senza più fartene una colpa

Oh, Siamo presi e buttati al mondo noi

Fermi in alto su questa giostra

Dammi dammi dammi di più

Da questa vita

Oh, ti ricordi quel pomeriggio e

La tua pelle nelle mie tasche

Oh, ti ricordi quel giorno grigio noi

Stesso mare, diverse barche

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh, Cosa c’è che non vuoi capire

Certe cose non hanno fine

Oh, Fuori no però dentro vive

Questa voglia di poter dire

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh-o-o

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Amore

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami, portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove