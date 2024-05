Bresh è tornato con “Torcida”, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio a partire da venerdì 17 maggio. Il pezzo è scritto dallo stesso Bresh, insieme ad Alessandro De Crescenzo e Zef, che ne ha curato anche la produzione. Potete ascoltare il brano qui sotto, in streaming. A seguire testo e significato della canzone.

Clicca qui per ascoltare “Torcida” su YouTube.

Ecco il testo della canzone “Torcida” di Bresh.

Breshino, okay

La giostra

Sono caduto da solo

L’ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco

Ho detto ancora quella parola

Non mi piaceva (Okay), non sembra vera (No)

Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi ora mi freghi

Eri il mio parco giochi a tema

Eri medusa, una sirena

Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre

Sotto le luci di una scena ricorrente

E mi hai promesso che mi regalavi un’altra vita

Mica la solita stupida calamita

Cosa mi da questa città

Ho messo i semi nei cantieri

Ho detto sì per stare qua ma spendo tutto negli aerei

Perché la vita mi illumina la strada per l’uscita

La prendo per l’abito ma non sento

La spingo nel pieno della torcida

Fuori sto con vecchi ribelli disadattati

Siamo un blocco di sognatori con gli occhi stanchi

Fanno la fila ma non sanno andare avanti (No)

Hanno le carpe tatuate sugli avambracci

Non posso stare

Se cerco il nirvana e trovo Baudelaire

Se urla la gente, Andre non sente

Urla la gente (Andre non sente)

Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre

Sotto le luci di una scena ricorrente

E mi hai promesso che mi regalavi un’altra vita

Mica la solita stupida calamita

Cosa mi da questa città

Ho messo i semi nei cantieri

Ho detto sì per stare qua ma spendo tutto negli aerei

Perché la vita mi illumina la strada per l’uscita

La prendo per l’abito ma non sento

La spingo nel pieno della torcida

Copacabana, palleggio sulla riva della playa

Il giro del mondo in mezzo alle dita

Mi levo le scarpe per la partita

Ritorno testa che gira, la ressa che grida

Portami in alto, mollami dalla cima

Sono dopato da tempo, ormai drogato di vita

Anche se cambio le scarpe l’asfalto me le rovina

Mi chiedo se sono io, mi cerco fuori di casa

Sotto una palma c’è vento, in moto sento l’odore della strada

Perché la vita mi illumina la strada per l’uscita

La prendo per l’abito ma non sento

La spingo nel pieno della torcida

Copacabana, palleggio sulla riva della playa

Il giro del mondo in mezzo alle dita

Mi levo le scarpe per la partita

Cosa mi da questa città

Ho messo i semi nei cantieri

Ho detto sì per stare qua ma spendo tutto negli aerei