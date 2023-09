Holy Francisco è uno degli allievi ufficiali di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, tornato in onda lo scorso 24 settembre.

L’ingresso nella scuola è avvenuto nel corso del primo speciale pomeridiano, dedicato ai casting. Il cantautore ha presentato un suo inedito dal titolo Tananai.

Holy Francisco, vero nome Francesco Guarnera, è un cantante di 18 anni, proveniente da Gela, in Sicilia. Nel corso della sua giovane carriera musicale, ha preso parte anche all’edizione 2022 di X Factor, non riuscendo, però, ad arrivare ai Live. Oltre al singolo Tananai, ha pubblicato anche altri singoli tra i quali citiamo Martina (presentato come inedito alle Audition di X Factor), Lara, Mostro sotto al letto, L’ultima notte, Brutto ricordo di noi, i più ascoltati su Spotify.

Tra gli insegnanti di Amici, solamente Anna Pettinelli ha deciso di offrirgli un banco nella scuola.

Holy Francisco scelto da Anna Pettinelli

La ventitreesima edizione di Amici è appena iniziata e Holy Francisco già si è fatto notare per il suo comportamento.

Come abbiamo potuto vedere nel daytime andato in onda martedì 26 settembre, infatti, un’esclamazione del cantante 18enne riguardante Rudy Zerbi non è sfuggita all’insegnante: “Spacchiamo tutto! A Rudy Zerbi gli faccio un cu*o così!”.

Holy Francisco, dopo essersi scusato per i modi, si è giustificato, dicendo che si riferiva ad una frase specifica di Zerbi (“Mi riferivo a quando lei ha detto, quando cantava Petit, ‘Voglio vedere se lui la fa la cover!’. E io l’ho presa come una sfida”).

Rudy Zerbi, quindi, ha invitato il giovane cantante ad eseguire una cover, per la precisione Diventerai una star dei Finley. Dopo la performance, Zerbi si è lamentato per la presenza di troppi cori e ha replicato con queste parole: “Tremo tutto, mi hai spaventato per questo gran mazzo che mi devi fare! Devo essere scosso e spaventato per com’è andata? Per il momento, non sono spaventato, devi fare di più”.

Holy Francisco di Amici 23, vero nome, anni, profili social ufficiali

Il suo profilo Instagram conta già 18mila follower.