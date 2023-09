Parte Amici 23 con la prima puntata della nuova edizione in programma domenica 24 settembre 2023 su Canale 5 a partire dalle ore 14. Quest’anno un cambio in giuria. Arisa ha deciso di lasciare (ancora una volta) il programma per approdare a The Voice Kids. Il suo ruolo di insegnante di canto è stato assegnato ad Anna Pettinelli che torna così nel talent show affiancando Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda il circuito ballo, invece, confermati i tre insegnanti dello scorso anno: Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Amoroso.

In questo primo appuntamento con Amici 23, i professori di canto e danza dovranno decidere quale concorrente far passare e scegliere per la propria squadra. Siamo alle primissime fasi e successivamente, nelle prossime settimane, inizieranno anche le sfide per capire chi potrà mantenere il proprio banco e chi, invece, verrà sostituito. Così si continuerà fino al mese di marzo quando prenderà il via la fase serale del programma, in prima serata sempre su Canale 5.

La registrazione della puntata in onda domenica 24 settembre 2023, Amici 23 ha visto l’inserimento di alcuni cantanti e ballerini che hanno iniziato a formare le prime classi per ogni professore.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qua con la lettura. Cliccando qui, invece, potete leggere le anticipazioni.

Cristiano Malgioglio, Annalisa, Ciro Immobile, Tananai, Stash, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella sono gli ospiti di questa prima puntata insieme al vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola -ballerino- e Angelina Mango, trionfatrice del circuito canto e protagonista dell’estate 2023 con il brano “Ci pensiamo domani”.

Ecco i nomi dei concorrenti ammessi, finora

– Chiara Porchianello (ballo)

– Mida (cantante)

– Mariasol (ballo)

– Sofia (ballo)

– Elia (ballo)

– Holden (canto)

– Chiara (ballo)

– Matthew (canto)

– Dustin (ballo)

– Sarah (canto)

– Lil Jolie (canto)

– Gaia (ballerina)

Questi sono solo alcuni dei concorrenti scelti durante la prima puntata di Amici 23. Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 14.