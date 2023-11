Holden, Dimmi che non è un addio, testo e significato dell’inedito di Amici 23: di cosa parla la canzone. Ascolta il brano su Soundsblog

Holden, Dimmi che non è un addio: testo e significato dell’inedito di Amici 23

Nel corso della sua partecipazione ad Amici 23, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Holden, cantante che fa parte della squadra di Rudy Zerbi, ha presentato il suo inedito dal titolo Dimmi che non è un addio.

Scritta da Joseph Carta, vero nome di Holden, e prodotta da Katoo con la partecipazione dello stesso Holden, la canzone ha raggiunto quota 162 mila stream in poco meno di un giorno, venti ore per l’esattezza. Si tratta dell’inedito più ascoltato di sempre, a poche ore dalla pubblicazione, per quanto riguarda gli allievi presenti nel talent show.

Holden, Dimmi che non è un addio: significato, ascolta la canzone

Il testo della canzone racconta il momento dell’addio tra due persone. Il protagonista della canzone non sembra essere pronto ad affrontare questo momento ma, in un secondo momento, si fa coraggio (“Dimmelo piano”) e ne affronta le conseguenze.

Ascolta qui la canzone.

Dimmi che non è un addio: testo

Non ignorerò la sorte

come fossero consigli

se nel buio che ci inghiotte

non sembriamo stare qui.

E spero non mi cambierà

che l’aria poi mi ritoccherà

che scacci via un po’ dei miei guai

spero che lo capirai.

Se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio.

Nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio.

Ora che

sono solo in un appartamento

tu bevi un cocktail in un pub al centro

con il tempo svanirà

ogni momento

dimmi che non hai paura adesso

tu non vuoi svegliarti sola nel tuo letto

io sdraiato sul parquet

nel buio pesto.

Dimmi che non è un addio.

Se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio.

Nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio.