Holden è un cantante in gara ad Amici 23 e scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra. L’allievo è entrato nella prima puntata del talent show, dedicata ai casting. Ha presentato e pubblicato il suo inedito “Dimmi che non è un addio”, brano entrato nella top ten dei singoli più venduti in Italia, nella classifica Fimi.

Chi è Holden ad Amici?

Holden è un cantante scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra. Fa parte del cast degli allievi della 23esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Questo il suo account Instagram ufficiale.

Quanti anni ha Holden Amici?

Holden ha 23 anni, è nato a Roma nel 2000.

Chi sono i genitori di Holden di Amici?

I genitori di Holden, cantante di Amici 23, sono Paolo Carta e Rebecca Galli. L’allievo ha due fratelli e una sorella: Jader, Jacopo e Paola. Il padre Paolo Carta è un chitarrista e, dopo il divorzio, si è sposato con Laura Pausini. Con la cantante ha avuto una figlia, appunto, Paola.

Dimmi che non è un addio, il successo dell’inedito di Holden

Dimmi che non è un addio è il titolo dell’inedito di Holden, condiviso da poche settimane e già arrivato nella top ten della classifica Fimi.

Potete ascoltare qui sotto il brano, insieme al testo della canzone.

Non ignorerò la sorte

come fossero consigli

se nel buio che ci inghiotte

non sembriamo stare qui.

E spero non mi cambierà

che l’aria poi mi ritoccherà

che scacci via un po’ dei miei guai

spero che lo capirai.

Se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio.

Nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio.

Ora che

sono solo in un appartamento

tu bevi un cocktail in un pub al centro

con il tempo svanirà

ogni momento

dimmi che non hai paura adesso

tu non vuoi svegliarti sola nel tuo letto

io sdraiato sul parquet

nel buio pesto.

Dimmi che non è un addio.

Se nel buio che c’è

pensavo a me

e pensavo a te

dimmi perché

dimmi che non è un addio

dimmi che non è un addio.

Nel buio che c’è

cerco la tua mano

se devi dirlo

dimmelo piano

dimmi che non è un addio

questo sembra un vero addio.