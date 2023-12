Nuvola è l’inedito presentato da Holden, come inedito, nella puntata di Amici 23 andata in onda domenica 10 dicembre 2023. Il cantante, scelto da Rudy Zerbi per il suo team, ha inciso il brano che sarà disponibile in streaming e download a partire dalla mezzanotte di lunedì 11 dicembre. La canzone arriva a distanza di poche settimane dal primo pezzo presentato dal giovane artista, “Dimmi che non è un addio”; in grado di entrare nella top 10 della classifica Fimi.

Holden, Nuvola, Significato, Ascolta la canzone

In “Nuvola”, Holden racconta il difficile e complicato rapporto con l’amata, in grado di leggergli nel profondo e di comprendere la presenza di irrequietezza dentro di lui. Mantiene quel suo lato oscuro dentro di sé, nel difficile rapporto con la vita, senza essere pronto a mostrare i suoi tormenti interiori e i suoi fantasmi.

Clicca qui per ascoltare “Nuvola” e per vedere l’esibizione live ad Amici 23.

Holden, Nuvola, Testo della canzone

Un respiro in mezzo al vento sai di nuvola

Dammi sto colpo di grazia

Che sei l’unica

A vedere

Ad arrivare in fondo a me

A me

Ti chiedo scusa ma

Me ne fotto della vita

Anche se è l’unica

Anche se penso nel profondo

Non sia l’ultima

Come posso far vedere questo a te

A te

E non riesco a dire scusa se non parlo

È che non so da dove partire

La merd@ che c’ho dentro

Tu non la vuoi sentire

Ed ho paura che

Che rovini noi due

Vorrei scomparire con te

In mezzo alle lenzuola

Nel mio cuore di spine

Per ogni film che hai messo

Abbiamo perso la fine

Tu rimani qui

Io nelle mani tue

Siamo soli

In mezzo a tutta questa polvere

E certe volte cado a terra

Forse è un fulmine

Che mi spara dritto al petto

E non lo nego

A volte perdo troppo tempo

E non mi spiego

Come fai a sopportarlo

Quando mi chiudo in una stanza

E mi dimentico di tutto e di tutti

E di tutto

E non riesco a dire scusa se non parlo

È che non so da dove partire

La merd@ che c’ho dentro

Tu non la vuoi sentire

Ed ho paura che

Che rovini noi due