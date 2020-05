Together, Sia: nuova canzone per la colonna sonora del film "Music"

Di Alberto Graziola giovedì 14 maggio 2020

Sia, Together: nuovo singolo dal 20 maggio 2020

Sia pubblicherà un nuovo singolo intitolato "Together" il 20 maggio 2020.

Si tratta del primo singolo tratto dalla colonna sonora di Music, un film musicale in uscita interpretato da Maddie Ziegler e Kate Hudson. La cantautrice australiana non solo ha scritto la sceneggiatura e diretto il film, ma ha anche scritto le canzoni. Di cosa parla il film? Secondo quanto anticipato da Rolling Stone nel 2018, si tratta di un adolescente autistica, che è curata da sua madre spacciatrice.

La cantautrice, negli ultimi mesi, ha inciso "Original" per la colonna sonora di Doolittle, ha collaborato con i BTS per Map of the Soul: 7, "On". Più di recente, Sia ha intensificato la raccolta di fondi per gli aiuti COVID-19 rilasciando un singolo di beneficenza chiamato "Saved My Life".

Ora non resta che aspettare il 20 maggio per poter ascoltare il nuovo brano, Together.