Heaven Is Here è il nuovo singolo di Florence + The Machine.

“E’ stata la prima canzone che ho scritto in isolamento dopo un lungo periodo in cui non sono riuscita ad andare in studio. Volevo fare qualcosa di mostruoso. E questo clamore di gioia, furia e dolore è stata la prima cosa che è uscita”.

Welch ha aggiunto che i fan potevano aspettarsi che la canzone fosse accompagnata da alcuni passi di danza, scrivendo:

“Con gli studi di danza chiusi, era il mio sogno creare una coreografia un giorno con questa canzone. Quindi è uno dei primi brani musicali che ho realizzato pensando specificamente alla danza contemporanea”

Il brano esce a poca distanza dal precedente pezzo, King.

Heaven is here, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Heaven is here”.

Florence + The Machine, Heaven is here, Testo canzone

[Verse 1]

Oh, bring your salt, bring your cigarette

Draw me a circle and I’ll protect

Heaven is here if you want it

[Verse 2]

Oh, bring your boy, bring your bottle

Open your mouth, pour it down his neck

Heaven is here if you want it

[Verse 3]

And all of the fish, let them flounder

I went to the water, drank every drop

I’ll turn your sea to a desert

[Verse 4]

More catholic taste than the Devil

All gilded and golden, yes, I’m your girl

Hell, if it glitters, I’m going

[Bridge]

And I ride in my red dress

And time stretchеs endless

With my gun in my hand

You know I always get my man

[Outro]

And еvery song I wrote became an escape rope

Tied around my neck to pull me up to Heaven

Florence + The Machine, Heaven is here, Traduzione canzone

Oh, porta il tuo sale, porta la tua sigaretta

Disegnami un cerchio e ti proteggerò

Il paradiso è qui se lo vuoi

Oh, porta il tuo ragazzo, porta la tua bottiglia

Apri la bocca, versagliela sul collo

Il paradiso è qui se lo vuoi

E tutti i pesci, fateli sbattere

Sono andato in acqua, ho bevuto ogni goccia