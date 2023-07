Ex membro dei One Direction, Harry Styles ha iniziato la sua carriera solista nel 2017 con l’omonimo disco, trainato dai singoli “Sign of the times”, “Two ghosts” e “Kiwi”. Poi è stata la volta di Fine Line, due anni dopo, nel 2019 (tra i pezzi ricordiamo “Adore you” e “Watermelon Sugar”). Infine, nel 2022 “Harry’s House” trainato dalle hit “As it was”, “Late Night Talking”, “Music for a sushi restaurant” e “Satellite”. Il suo “Love on tour” è stato un successo di vendita con sold out e milioni di persone accorse -in tutto il mondo- ad assistere dal vivo ai suoi live. La tappa finale del tour europeo in Italia, a Campovolo, è diventato sold out in pochissimo tempo (con fan accampate fuori da quasi una settimana prima del concerto).

Quanto costa il biglietto per il concerto di Harry Styles 2023?

Il concerto di Campovolo del 22 luglio 2023 è sold out ma i prezzi partivano da 65 euro fino a oltre 250 euro.

In che gruppo stava Harry Styles?

Harry Styles era un componente dei One Direction prima della pausa “indeterminata” della boyband iniziata nel 2016. Insieme a lui, nel gruppo, c’erano anche Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik (primo ad andarsene nel marzo 2015).

Dove è nato Harry?

Harry Styles è nato nel Regno Unito, a Redditch.

Chi apre il concerto di Harry Styles Campovolo?

Ad aprire il concerto a Campovolo sono le Wet Leg, duo femminile formato da Rhian Teasdale e Hester Chambers che hanno pubblicato il loro primo disco in studio.

Quanto dura in media un concerto?

Il concerto a Campovolo inizierà intorno alle 20.45 e dovrebbe finire dopo le 23.30. Sono circa 103.000 le persone che hanno acquistato i biglietti per il suo concerto, rendendolo sold out in pochissimo tempo. Le aspettative dei fan sono altissime per la data italiana di sabato 22 luglio 2023.