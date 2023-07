Mentre io seguo le indicazioni ormai diventate storiche e ripetute ogni anno dai Tg (bere molto, non uscire nelle ore più calde), c’è chi ha deciso di piantonare -munito di tenda- l’ingresso di Campovolo, in attesa del concerto di Harry Styles, in programma sabato 22 luglio 2023. L’ex leader dei One Direction è attesissimo dai fan italiani (e non solo) con presenza che dovrebbero superare le 100.000 persone. Il suo “Love on tour” ha assicurato sold out anche nella tappa italiana e le fan del cantante hanno deciso di sfidare il caldo, la noia e qualsiasi altra esigenza umana, per assieparsi vicino all’ingresso. Il motivo? Prendere i posti più vicini possibili al palco e vedere il loro beniamino il più vicino possibile.

Già da circa una settimana, è diventato virale il video di alcune giovani ragazze intervistate da un Tg, pronte e impegnate a sfidare notti e lunghe giornate sotto al sole cocente. Lì sono e non intendono muoversi. 24 ore al giorno, togliendo il tempo necessario per i bisogni fisici primari.

“Stiamo facendo l’appello per i giorni” possiamo sentire a inizio video, con una giovane armata di megafono che indica e segna gli eroi che non hanno ancora deciso di abbandonare la loro postazione. Da Fernanda Number Six a Eric Number Ten. Tutte pronte per Harry Styles.

“Si fa amicizia, è una cosa della quale non ci stiamo pentendo” assicura una di loro. Io mi pento se esco alle 16 per andare a fare la spesa per la sera ma sono dettagli ed età diverse probabilmente. Già da anni, in passato, diversi fan hanno soggiornato dal giorno prima davanti ai cancelli ma addirittura una settimana e con 40 gradi circa era qualcosa di imprevedibile anche per i sostenitori più tenaci.

A far discutere -e divedere il web- sono state anche le regole, stilate da qualcuno (coloro alla base di questa settimana alla Survivor?). Appelli alle 9, 14, 19 e 23. Tipo al militare.

“La notte è obbligatoria” tuona il cartellone, a sottolineare che non si può andare a zonzo o pensare di dormire comodamente in un b&b nelle vicinanze. Bisogna stare lì. Dormire lì. Resistere lì. Chi l’ha deciso non è dato saperlo ma questi punti da rispettare (insieme all’appello) sono finiti al centro di comprensibili critiche sul web.

E c’è chi sottolinea come possa accadere anche l’inaspettato “colpo di scena” finale poco prima dell’inizio del concerto di Harry Styles:

Sarà divertente quando nel chilometro di camminata che separa i cancelli dalle varie zone verranno superate da chi é arrivato 20 minuti prima

Non manca, infine, l’invito ‘a sfondo sociale’ del curioso di turno: