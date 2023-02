I Guns N’ Roses si esibiranno in concerto a Roma, al Circo Massimo, l’8 luglio 2023. In queste ore è stata resa ufficiale la data in Italia. Si tratta di un ritorno molto atteso dopo il live allo Stadio di San Siro il 10 luglio 2022. Ai tempi vi fi un rischio di cancellazione della tappa, poiché era stato annullato il live a Glasgow, pochi giorni prima. per motivi di salute:

“Ci scusiamo per l’inconveniente del rinvio della data di Glasgow. Ho seguito il consiglio dei dottori di riposare la voce e sto lavorando con un vocal coach per risolvere alcuni problemi. Sembra stia andando bene, grazie a tutti. Alla fine si tratta di dare a voi il meglio, io, la band e tutta la crew siamo focalizzati su questo.”

Il live a San Siro invece si tenne e fu un grande successo.

A seguire tutte le informazioni per partecipare al concerto evento della band al Circo Massimo.

Guns N’ Roses, Circo Massimo a Roma, biglietti

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sulla prevendita dei biglietti dei Guns N’ Roses al Circo Massimo.

Se si è iscritti al fan club ufficiale si può accedere da mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 10:00 alla presale riservata. L’iscrizione consente di acquistare i biglietti del concerto italiano dell’8 luglio 2023 prima di tutti, accedendo alla presale riservata ai membri del Guns N’ Roses Fan Club.

Il giorno dopo, giovedì 23 febbraio 2023, sarà disponibile la presale per gli iscritti My Live Nation.

Invece, i biglietti aperti a tutti per il concerto dei Guns N’ Roses al Circo Massimo di Roma nel 2023 andranno in vendita venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 10.

Ecco, invece, a seguire, tutte le date del tour 2023.

05 giugno – Tel Aviv, Israele – Park Hayarkon

09 giugno – Madrid, Spagna – Stadio Metropolitano Civitas

12 giugno – Vigo, Spagna – Estadio Abanca Balaídos

15 giugno – Dessel, Belgio – Grasspop Metal Meeting

17 giugno – Copenaghen, Danimarca – Copenaghen

21 giugno – Oslo, Norvegia – Tonnellate di rock

27 giugno – Glasgow, Regno Unito – Bellahouston Park

30 giugno – Londra, Regno Unito – BST Hyde Park

Lug 03 – Francoforte, Germania – Deutsch Bank Park

Lug 05 – Berna, Svizzera – BERNEXPO

Lug 08 – Roma, Italia – Circo Massimo

11 luglio – Landgraaf, Paesi Bassi – Megaland

13 luglio – Parigi, Francia – La Defense

16 luglio – Bucarest, Romania – Arena Nazionale

19 luglio – Budapest, Ungheria – Puskás Arena

22 luglio – Atene, Grecia – Stadio Olimpico

05 agosto – Moncton, NB – Medavie Blue Cross Stadium

08 agosto – Montreal, QC – Parc Jean Drapeau

11 agosto – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

15 agosto – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

21 agosto – Boston, MA – Fenway Park

24 agosto – Chicago, IL – Wrigley Field

26 agosto – Nashville, TN – GEODIS Park

29 agosto – Charlotte, NC – Centro dello spettro

01 settembre – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

03 settembre – Toronto, ON – Rogers Centre

06 settembre – Lexington, KY – Rupp Arena

09 settembre – St. Louis, MO – Busch Stadium

12 settembre – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

15 settembre – Hollywood, FL – Hard Rock Live

20 settembre – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum

23 settembre – Kansas City, MO – Kauffman Stadium

26 settembre – San Antonio, Texas – Alamodome

28 settembre – Houston, TX – Minute Maid Park

01 ottobre – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

08 ottobre – Sacramento, CA – Festival delle scosse di assestamento

11 ottobre – Phoenix, AZ – Chase Field

16 ottobre – Vancouver, BC – BC Place