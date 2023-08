I Guns N’ Roses hanno rilasciato il nuovo singolo, Perhaps, accompagnato da un video ufficiale. A seguire potete leggere testo, traduzione e significato della canzone.

Perhaps, Significato della canzone

In Perhaps c’è la volontà di mettersi in discussione, di provare empatia per l’altra persona e per quello che sta provando. Fin da subito ci si pone dalla parte di chi può aver frainteso, commesso un errore nel non credere a qualcun altro. Viene narrata la consapevolezza di chi ha commesso un errore di giudizio o non è riuscito a riconoscere l’importanza di qualcuno nella sua vita. C’è dolore, senso di tradimento nel racconto, con tormenti che hanno accompagnato, a lungo, chi canta queste sensazioni.

Perhaps, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

A seguire potete ascoltare il brano “Perhaps” dei Guns N’ Roses mentre, cliccando qui, il video ufficiale della canzone.

Guns N’ Roses, Perhaps, Testo della canzone

Perhaps I was wrong

When I didn’t see you, hey, hey

Perhaps I was wrong, hey

When I don’t believe you

But how would I know how it feels

Or what it takes to be you?

I’ve been so upset

Harboring this hate for days

Hey, my sense of rejection

Hey, hey

Is no excuse for my behavior, hey

You pulled the gun, hey, hey

That shot and crucified my savior

Now he is no more and I am without you

Just like I was before

The way I used to be, hey

What a weight upon your shoulders that you don’t need

My heart bleeds for me

Got a lot more than I bargained for

You’re all alone now

You forgot about the others you were fighting for

You’re all alone

Ooh, sold out to the ones that you once ignored

You’re all alone now

You used to be a little crazy, now there’s so much more

You’re all alone

Perhaps I was wrong, hey, hey

When I didn’t see you, hey, hey

Perhaps I was wrong, hey

When I don’t believe you

But how would I know how it feels

Or what it takes to be you?

I’ve been so upset

Harboring this hate for days

Oh, what a weight upon your shoulders that you don’t need

My heart bleeds for me

Got a lot more than I bargained for

You’re all alone now

You forgot about the others you were fighting for

You’re all alone

Ooh, sold out to the ones that you once ignored

You’re all alone now

You used to be a little crazy, now there’s so much more

You’re all alone

Guns N’ Roses, Perhaps, Traduzione della canzone

Forse mi sbagliavo

Quando non ti ho visto, ehi, ehi

Forse mi sbagliavo, ehi

Quando non ti credo

Ma come faccio a sapere come ci si sente

O cosa serve per essere te?

Sono stato così arrabbiato

Ho covato questo odio per giorni

Ehi, il mio senso di rifiuto

Ehi, ehi

Non è una scusa per il mio comportamento, ehi

Hai estratto la pistola, ehi, ehi

Quel colpo ha crocifisso il mio salvatore

Ora lui non c’è più e io sono senza di te

Proprio come lo ero prima

Il modo in cui ero, ehi

Che peso sulle tue spalle di cui non hai bisogno

Il mio cuore sanguina per me

Ho molto di più di quanto mi aspettassi

Sei tutto solo adesso

Ti sei dimenticato degli altri per cui stavi combattendo

Sei tutto solo

Ooh, venduto a quelli che una volta ignoravi

Sei tutto solo adesso

Prima eri un po’ pazzo, ora c’è molto di più

Sei tutto solo

Forse mi sbagliavo, ehi, ehi

Quando non ti ho visto, ehi, ehi

Forse mi sbagliavo, ehi

Quando non ti credo

Ma come faccio a sapere come ci si sente

O cosa serve per essere te?

Sono stato così arrabbiato

Covare questo odio per giorni

Oh, che peso sulle tue spalle di cui non hai bisogno

Il mio cuore sanguina per me

Ho molto di più di quanto mi aspettassi

Sei tutto solo adesso

Ti sei dimenticato degli altri per cui stavi combattendo

Sei tutto solo

Ooh, venduto a quelli che una volta ignoravi

Sei tutto solo adesso

Prima eri un po’ pazzo, ora c’è molto di più

Sei tutto solo