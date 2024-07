Il “St. Louis Incident” è uno degli episodi più noti e controversi nella storia dei Guns N’ Roses. Accadde il 2 luglio 1991 durante un concerto al Riverport Amphitheatre, vicino a St. Louis, Missouri, durante il tour di supporto all’album “Use Your Illusion”. Era l’estate del 1991, un periodo di grande successo per la band, grazie al loro album di debutto “Appetite for Destruction” e agli imminenti “Use Your Illusion I & II”. La formazione includeva Axl Rose (voce), Slash (chitarra solista), Duff McKagan (basso), Izzy Stradlin (chitarra ritmica) e Matt Sorum (batteria).

L’Incidente

Durante l’esibizione della band, Axl Rose notò un fan nel pubblico che stava scattando foto con una macchina fotografica. Ai tempi era vietato portarla durante i live. Axl chiese ripetutamente alla sicurezza di confiscare la macchina fotografica, ma non ottenendo una risposta rapida, decise di agire personalmente. Dichiarò al microfono “I’ll take it, goddamn it!” (Me la prendo io, accidenti!) e si tuffò nel pubblico per cercare di strappare la macchina fotografica al fan. Si scatenò un alterco tra Axl, il fan e la sicurezza.

Dopo l’alterco, Axl tornò sul palco, sbatté il microfono per terra e, visibilmente frustrato, dichiarò: “Thanks to the lame-ass security, I’m going home!” (Grazie alla pessima sicurezza, me ne vado a casa!). Poi lasciò il palco, seguito dai membri della band, interrompendo il concerto.

Le conseguenze

La brusca fine del concerto scatenò una rivolta tra i fan presenti. Gli spettatori infuriati iniziarono a distruggere sedie, attrezzature e altre proprietà all’interno dell’anfiteatro. Il danno materiale fu significativo e ci furono diversi feriti.

Axl Rose fu accusato di incitamento alla rivolta e vari altri reati legati all’incidente. Dopo essere stato ricercato dalla polizia per un certo periodo, Axl si consegnò alle autorità nel 1992. Alla fine, il caso fu risolto con un accordo e Axl evitò la prigione, ma dovette affrontare una serie di cause civili. L’incidente contribuì alla reputazione dei Guns N’ Roses come una band ribelle e imprevedibile. Tuttavia, mise anche in evidenza le tensioni interne e le difficoltà di gestione delle loro performance dal vivo.