I Guns N’ Roses si sono esibiti all’Hollywood Bowl giovedì sera (2 novembre) a Los Angeles e hanno sorpreso il pubblico con un regalo speciale, The General. La leggendaria rock band ha presentato ufficialmente il debutto dal vivo della nuova canzone Prima di eseguire il brano, il cantante Axl Rose ha detto: “Proveremo una nuova canzone” e che l’esperienza “potrebbe essere molto interessante”. “The General” è il lato B della recente versione fisica di “Perhaps”, arrivata all’inizio di quest’anno.

Guns N’ Roses, The general, Significato, Ascolta la canzone

Nel brano si parla di dolore e della mancanza di tempo nel perdonare se stessi, Si tratta di una ballad con molti cambiamenti di sound all’interno del pezzo. Potete ascoltare il brano e vedere l’esibizione live a seguire:

Guns N’ Roses, The general, Testo della canzone

Daddy, don’t

I swear I won’t

I’ll be good from now on

And I’m awful sorry

Daddy don’t

The hell I won’t

I won’t be good anymore

And you’ll all be sorry

Can anybody tell me why the pain, it just won’t stop?

Can anybody help me?

This pain, it just won’t stop

My only regret

Is that I never took the time to forgive

All those unspoken feelings

That were never spared

And those who understand

And lack self respect

And not the sordid meaning

Daddy, don’t

I swear I won’t

I’ll be good from now on

And I’m awful sorry

Daddy don’t

The hell I won’t

I won’t be good anymore

And you’ll all be sorry

Can anybody tell me why the pain, it just won’t stop?

Can anybody help me?

This pain, it just won’t stop

My only regret

Is that I never took the time to forgive

All those unspoken feelings

That were never spared

And those who understand

And lack self respect

And not the sordid meaning

Don’t know what to tell you now

It’s never really what they tell you, now

You oughta know what they tell you now

And not really what they tell you now

Don’t know what to tell you now

It ain’t really what they tell you, now

Don’t go where they tell you, now

It ain’t really what they tell you, now

My only regret

Is that I never took the time to forgive

All those unspoken feelings

That were never spared

And those who understand

And lack self respect

And not the sordid meaning

Is that I never took the time to forgive

Guns N’ Roses, The general, Traduzione della canzone

Papà, non farlo

Giuro che non lo farò

Starò bene da ora in poi

E mi dispiace moltissimo

Papà no

Diavolo, non lo farò

Non sarò più bravo

E ve ne pentirete tutti

Qualcuno può dirmi perché il dolore non si ferma?

Qualcuno può aiutarmi?

Questo dolore, semplicemente, non si fermerà

Il mio unico rammarico

È che non mi sono mai preso il tempo per perdonare

Tutti quei sentimenti inespressi

Non furono mai risparmiati

E quelli che capiscono

E mancano di rispetto per se stessi

E non il significato sordido

Papà, non farlo

Giuro che non lo farò

Starò bene da ora in poi

E mi dispiace moltissimo

Papà no

Diavolo, non lo farò

Non sarò più bravo

E ve ne pentirete tutti

Qualcuno può dirmi perché il dolore non si ferma?

Qualcuno può aiutarmi?

Questo dolore, semplicemente, non si fermerà

Il mio unico rammarico

È che non mi sono mai preso il tempo per perdonare

Tutti quei sentimenti inespressi

Non furono mai risparmiati

E quelli che capiscono

E mancano di rispetto per se stessi

E non il significato sordido

Non so cosa dirti adesso

Non è mai veramente quello che ti dicono, adesso

Dovresti sapere cosa ti dicono adesso

E non proprio quello che ti dicono adesso

Non so cosa dirti adesso

Non è proprio quello che ti dicono, adesso

Non andare dove ti dicono, adesso

Non è proprio quello che ti dicono, adesso

Il mio unico rammarico

È che non mi sono mai preso il tempo per perdonare

Tutti quei sentimenti inespressi

Non furono mai risparmiati

E quelli che capiscono

E mancano di rispetto per se stessi

E non il significato sordido

È che non mi sono mai preso il tempo per perdonare