Confermato il concerto dei Guns N’ Roses, domenica 10 luglio a Milano, allo Stadio San Siro. La band, nei giorni scorsi, era stata costretta a cancellare una data a Glasgow, promettendo ri recuperarla al più presto, per alcuni problemi di salute, come raccontato da Axl Rose:

“Ci scusiamo per l’inconveniente del rinvio della data di Glasgow. Ho seguito il consiglio dei dottori di riposare la voce e sto lavorando con un vocal coach per risolvere alcuni problemi. Sembra stia andando bene, grazie a tutti. Alla fine si tratta di dare a voi il meglio, io, la band e tutta la crew siamo focalizzati su questo.”

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sulla data italiana del concerto dei Guns N’ Roses, previsto allo Stadio Mezza, San Siro.

Guns N’ Roses, Milano, San Siro, 10 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Guns N’ Roses di domenica 10 luglio, I prezzi partono dai 57.50 dei Quinto settore numerato, passando terzo settore numerato a 87,40 fino al primo settore numerato a 115 euro. Non sono più disponibili posti nel prato e nella Gold Circle. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Guns N’ Roses, Milano, tour 2022, scaletta concerto

L’inizio del concerto è previsto per le 20. Ecco, a seguire, gli altri orari utili e la scaletta del live.

Dalle 13:45 alle 14:15 Ritiro Ultimate Vip Pack

Alle 14:30 Ingresso Ultimate Vip Pack

Dalle 12:30 alle 14:30 Ritiro Gold Circle Early Entry

14:45 Ingresso Gold Circle Early Entry

Dalle 15:00 alle 20:00 Ritiro Hot Ticket

Dalle 16:00 alle 20:00 Ritiro VIP Pack Party

15:00 Apertura porte

16:00 Apertura box office

17:00 Apertura cassa accrediti

17:30 DIRTY HONEY

18:30 GARY CLARK JR

20:00 GUNS N’ ROSES

It’s So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin’ Jive

Live and Let Die

Slither (Velvet Revolver cover)

Estranged

Better

Rocket Queen

You Could Be Mine

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

Absurd

Hard Skool

Civil War

Slash Guitar Solo

Sweet Child o’ Mine

November Rain

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Knockin’ on Heaven’s Door(Bob Dylan cover)

Nightrain

Patience (The Beatles’ “Blackbird” intro)

Don’t Cry

Paradise City

Guns N’ Roses, Milano, San Siro, Come arrivare

Come riportato anche dal sito di vendita biglietti Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Per il ritorno, proprio per via dei concerti che si svolgeranno a San Siro, nei prossimi giorni saranno aumentate corse e orari.

I Guns N’Roses sono a San Siro domenica 10 luglio. Le linee M1 e M5 e alcuni parcheggi chiudono più tardi. Qui tutti gli orari e i suggerimenti per raggiungere il concerto: https://t.co/74tg8PKANf pic.twitter.com/915hVIgOVQ — ATM (@atm_informa) July 9, 2022

Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Chiudono invece al solito orario:

le linee M2 e M3

le tratte M1 Rho < > Lotto, Sesto < > Bisceglie e Sesto > Rho

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

Se viaggiate su M1 scendete a

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Clicca qui per tutte le informazioni

Foto | Guns N’ Roses, Officiale Page Fb