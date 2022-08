Grease è un film diventato cult e uscito, nei cinema, nel 1978. Si tratta di una commedia romantica musicale americana basata sull’omonimo musical del 1971 di Jim Jacobs e Warren Casey. Scritto da Bronte Woodard (adattamento di Allan Carr) e diretto da Randal Kleiser al suo debutto cinematografico, il film racconta le vite di Danny Zuko e della studentessa australiana Sandy Olsson, che sviluppano un’attrazione reciproca durante un periodo estivo. E si ritrovano a scuola, all’inizio del nuovo anno scolastico… Il film è interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John nei panni di Danny e Sandy.

Uscito il 16 giugno 1978, Grease ebbe un grandissimo sia dal punto di vista critico che commerciale, diventando all’epoca il film musicale con il maggior incasso di sempre. La colonna sonora, nel 1978, risultò il secondo album più venduto dell’anno negli Stati Uniti, dietro la colonna sonora di “Saturday Night Fever” del 1977 (interpretato anche da Travolta, La febbre del sabato sera)e ottenne una nomination all’Oscar per “Hopelessly Devoted to Tu” alla 51esima edizione degli Academy Awards.

Grease, la colonna sonora del film

Ecco la colonna sonora del film che vede, tra gli interpreti principali, proprio Olivia Newton-John e John Travolta. Indimenticabili, tra le tracce, il duetto in “You’re the one that i Want” e la ballad “Hopelessly devoted to you“.

A seguire la tracklist della colonna sonora:

1. “Grease” Frankie Valli

2. “Summer Nights” John Travolta and Olivia Newton-John

3. “Hopelessly Devoted to You” Olivia Newton-John

4. “You’re the One That I Want” John Travolta and Olivia Newton-John

5. “Sandy” John Travolta

6. “Beauty School Dropout” Frankie Avalon

7. “Look at Me, I’m Sandra Dee”Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff e Jamie Donnelly

8. “Greased Lightnin'” John Travolta, Jeff Conaway

9. “It’s Raining on Prom Night” Cindy Bullens

10. “Alone at a Drive-In Movie” (Instrumental)

11. “Blue Moon” Sha-Na-Na

12. “Rock n’ Roll Is Here to Stay” Sha-Na-Na

13. “Those Magic Changes” Sha-Na-Na

14. “Hound Dog” Sha-Na-Na

15. “Born to Hand Jive” Sha-Na-Na

16. “Tears on My Pillow” Sha-Na-Na

17. “Mooning” Louis St. Louis and Cindy Bullens

18. “Freddy, My Love” Cindy Bullens

19. “Rock n’ Roll Party Queen” Louis St. Louis

20. “There Are Worse Things I Could Do” Stockard Channing

21. “Look at Me, I’m Sandra Dee (Reprise) Olivia Newton-John

22. “We Go Together” John Travolta and Olivia Newton-John

23. “Love Is a Many Splendored Thing (Instrumental)” Webster Orchestral

24. “Grease (Reprise)” Frankie Valli

Quanti anni aveva Olivia Newton John quando ha fatto Grease?

Olivia Newton-John aveva 29 anni quando fece il casting per ottenere il ruolo di Sandy in “Grease”.

Com’è morta l’attrice di Grease?

Olivia Newton-John, attrice di Grease, è morta l’8 agosto 2022. Lottava da circa trent’anni con un tumore al seno. Nel 1992 la prima diagnosi che hanno portato la cantante e attrice a interrompere un tour che aveva iniziato. Si è sottoposta a mastectomia e chemioterapia. Nel 2017 scopre di avere una recidiva e nuovamente ferma tutti i suoi impegni lavorativi. Infine, l’annuncio, nel 2019 di un tumore al seno in uno stadio avanzato che aveva colpito anche la colonna vertebrale e per il quale aveva ricominciato forti cure mediche.

Grease, cast del film, curiosità

Ecco alcune curiosità sul film: