Nella puntata in onda domenica 5 marzo, Wax presenterà il suo nuovo inedito, intitolato Grazie. Si tratta del terzo brano rilasciato durante la sua partecipazione al talent show di Canale 5, dopo “Turista per sempre” e “Ballerine e guantoni”. Il giovane cantante lo interpreterà davanti a Charlie Rapino, per la prima volta, durante una gara per produttore pezzi meritevoli. E lui sarà incluso nella scelta del giudice.

Il vero nome di Wax è Matteo Lucido. Nato a Milano, ha 20 anni ed è stato tra i primi concorrenti selezionati per Amici 2023. A sceglierlo per la sua squadra è stata Arisa che lo ha portato avanti nel percorso del programma, fino al serale.

Wax è finito al centro dello scandalo legato a Capodanno. Durante una delle prime puntata del pomeridiano di Amici 2023, alcuni ragazzi sono stati chiamati in centro studio e messi di fronte ad una sfida immediata per il loro comportamento nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Wax è stato criticato anche per essere stato considerato il” capobanda” di quanto accaduto all’interno della scuola, insieme ai suoi compagni. Ha vinto la sfida, continuando il suo percorso all’interno della scuola.

La sua insegnante, Arisa, lo ha ripreso durante un daytime di Amici:

“Soprattutto sei sei consapevole della possibilità che ti sta dando la vita? Ti ho sempre privilegiato, il fatto che tu ti esibissi, che facessi sentire la tue canzoni, la tua crescita… Se fai queste cose non mi dimostri che sei cresciuto. Il carisma ti ha portato a tirarti dietro delle altre persone per fare quello che è successo. E le devi trascinare per fare delle cose positive, non negative. Tu non hai avuto maturità in quel momento. E mi chiedo, “Chi è questo allora? “Sei stato stupidotto e poco rispettoso della struttura che ti ospita. Gran parte dei tuoi compagni non hanno fatto quello che avete fatto voi. L’obiettivo è riuscire a diventare dei professionisti, studiare. Quando hai cantato “E penso a te”, per me è stato straziante che tutto il lavoro fatto qui dentro poteva essere vanificato. Io ti levo la maglia la prossima volta che sei coinvolto in un provvedimento disciplinare…”

Vi terremo aggiornati su audio e testo di “Grazie” non appena disponibile.