Nella puntata di oggi di Amici 2023, viene mostrato il filmato di domenica 15 gennaio, quando Wax è stato messo in sfida immediata per il grave comportamento avuto la notte di Capodanno, insieme ad altri compagni, all’interno della scuola. Il cantante entra nello studio e incontra Arisa, palesemente delusa da quanto accaduto. Lui prova giustificarsi, inizialmente su quanto accaduto.

“Il perché non c’era neanche, stava pensando la mia parte stupida…”

Arisa, a quel punto prende parola:

“Soprattutto sei sei consapevole della possibilità che ti sta dando la vita? Ti ho sempre privilegiato, il fatto che tu ti esibissi, che facessi sentire la tue canzoni, la tua crescita… Se fai queste cose non mi dimostri che sei cresciuto. Il carisma ti ha portato a tirarti dietro delle altre persone per fare quello che è successo. E le devi trascinare per fare delle cose positive, non negative. Tu non hai avuto maturità in quel momento. E mi chiedo, “Chi è questo allora? “Sei stato stupidotto e poco rispettoso della struttura che ti ospita. Gran parte dei tuoi compagni non hanno fatto quello che avete fatto voi. L’obiettivo è riuscire a diventare dei professionisti, studiare. Quando hai cantato “E penso a te”, per me è stato straziante che tutto il lavoro fatto qui dentro poteva essere vanificato. Io ti levo la maglia la prossima volta che sei coinvolto in un provvedimento disciplinare…”

Dopo l’avvertimento di Arisa, Wax ribatte in maniera inadatta…

“Me la levo anche da solo…”

E giustamente Arisa lo riprende:

“Tu decidi anche quando ti togli la maglia, quando voltare le spalle a qualcuno che parla. Non rispondi così a chi ti parla. Sei insolente e non è giusto. Non nei confronti delle persone che ti hanno scelto e ti hanno voluto qua dentro. Tu non nutri, verso di noi, la stessa stima che abbiamo verso di te. Se stimi una persona non la deludi. Tu, invece, ci hai deluso. Cosa devo fare con te? Pensi di essere una persona abbastanza intelligente e che non sei all’asilo? Mi hai detto che avresti smesso di fumare e non l’hai fatto… Se non provi e non ci riesci, mi prendi seriamente e me lo dici. Io so quello che stai facendo e non mi senti presa in giro. Non devi promettere le cose e poi non farle. Le parole delle persone valgono. La parola si mantiene con una che si stima”

A quel punto, Wax si è nuovamente scusato, assicurando di non ripetere errori all’interno della scuola di Amici 2023;

“Voglio chiedere scusa a te, a tutti quanti,… dalla prima all’ultima persona, dalla produzione, a Maria, i miei compagni, la famiglia e il pubblico che vede da casa questa cosa qua…”

Amici 22, cosa è successo nella notte di Capodanno?

I colleghi di TvBlog hanno raccontato i rumors e le indiscrezioni emerse sul web su quanto accaduto la notte di Capodanno. e che ha coinvolto Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. Proprio Wax era stato definito “il capobanda” di quanto successo.

Ma cosa sarebbe successo? La teoria che più starebbe prendendo piede sui social, confermata anche da alcuni scambi privati avuti dalla pagina Amici News con persone vicine ai concorrenti all’interno della casa, sarebbe che i ragazzi abbiano utilizzato impropriamente della noce moscata, che può dare degli effetti allucinogeni. Nessuno ha ufficialmente confermato o smentito queste illazioni. Ma in queste ore, Giuseppe Candela sul sito Dagospia ha confermato tutto:

Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su Youtube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale. La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione.