Grammy 2021 rinviati per Covid

La cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2021 slitta a data da destinarsi: lo riporta Variety, che parla di conferme da fonti interne all’organizzazione. La cerimonia era prevista per il 31 gennaio, ma una prima ipotesi parlerebbe di uno slittamento a Marzo. Variety annuncia aggiornamenti a breve.

A determinare lo spostamento, al momento ancora ufficioso, sarebbero le preoccupazioni sanitarie e le difficoltà di spostamenti per garantire uno show in presenza, nonché l’aumento dei contagi nella Contea di Los Angeles. La crescita dei casi di Covid ha infatti spinto le autorità santarie a chiedere agli Studios cinetv di postporre la data di inizio delle riprese delle proprie produzioni, nella speranza di far calare la curva, al momento davvero preoccupanti. Da qui la decisione dell’Academy e della CBS, che trasmette la premiazione, di far slittare lo show: una notizia che peraltro Variety commenta come “non inattesa”, vista anche la mancanza di informazioni certe su scaletta e ospiti della serata.

Non si tratta certo dell’unico grande evento rinviato per la pandemia: già in estate l’Academy Awards aveva annunciato lo spostamento della serata degli Oscar 2021 dal tradizionale appuntamento di inizio febbraio ad Aprile; e per venire ai fatti di casa nostra, anche Sanremo ha deciso di rimandare di un mese la sua 71esima edizione, per ora in programma dal 2 al 6 marzo 2021.

(In aggiornamento)