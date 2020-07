Sanremo 2021 slitta: ecco quando andrà in onda

Di Alberto Graziola giovedì 16 luglio 2020

Sanremo 2021, le date: quando inizia e quando finisce il Festival

Squadra che vince non si cambia. E così, ecco confermata la coppia vincente dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. A salire sul palco del Teatro Ariston, saranno Amadeus e Fiorello, in quella che -mesi fa- è stata indicata dal conduttore come la prima edizione post Covid (incrociando tutte le dita possibili).

Ma, proprio a causa dell'emergenza sanitaria, il Festival slitterà di qualche settimana. Non andrà più in onda a febbraio, come da consuetudine, bensì dal 2 al 6 marzo 2021.

L'edizione 2020 del Festival di Sanremo è stata un grandissimo successo a livello di ascolti e di critica. L'accoppiata Amadeus-Fiorello si è rivelata vincente sotto tutti i punti di vista. Tra polemiche e ospiti, a trionfare -più che meritatamente- è stato Diodato con Fai rumore.