Grammy 2024, Miglior canzone rap a Barbie World di Nicki Minaj? Sì, anzi no, il vincitore è un altro

I fan di Nicki Minaj stanno esprimendo tutta la loro più profonda delusione via X, in questi minuti, dopo un apparente errore apparso sul social network e legato alla consegna di un premio dei Grammy 2024. Prima dell’inizio della cerimonia in diretta, diversi premi vengono assegnati pubblicamente con il nome del vincitore delle categorie “minori” che non avrebbero tempo di essere celebrate durante la serata. Accade sempre, da anni. E così, circa un’ora fa, è stata assegnato il premio “Best Rap Song” che, per pochi minuti, ha visto trionfare Nicki Minaj con la sua “Barbie World“, brano della colonna sonora del film campione di incassi “Barbie”.

Ma, come fatto notare dal sito TMZ, il tweet è stato cancellato dopo pochi minuti e sostituto dal… vero vincitore. Non è più Nicki Minaj bensì la canzone “Scientists & Engineers” con André 3000, Future ed Eryn Allen Kane.

Il sito web ha mostrato anche lo screenshot del premio assegnato alla rapper (foto in apertura articolo), cancellato e modificato poco dopo con questo che potete leggere, a seguire:

La rabbia e la delusione dei fan di Nicki Minaj

Questo “errore” ha creato delusione e rabbia tra i fan di Nicki Minaj che hanno commentato duramente questa vittoria durata pochi minuti. “Dovreste vergognarvi per aver derubato Nicki negli ultimi 13 anni” tuona un utente che collezione oltre 225 likes.

“Sono passati 13 anni e state ancora sabotando Nicki…” continua un altro fan, sottolineando il mancato sostegno dei Grammy Awards nei confronti della rapper.

“I Grammy sono truccati!” si lamentano altri mentre non mancano – anche – i complimenti ai veri vincitori di questa categoria.

Ad oggi Nicki Minaj ha collezionato 12 nomination senza mai vincere un premio. È stata anche nominata per la categoria “Best Song Written for Visual Media”, ma ha perso quella contro Billie Eilish e FINNEAS per “What Was I Made For?”.

Un’altra vittoria mancata per la cantante…