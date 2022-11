Gli ultimi romantici è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti tratto dall’ultimo album di inediti, Battito infinito. Qui sotto potete leggere testo e significato della canzone, insieme al video ufficiale.

Eros Ramazzotti, Gli ultimi romantici, Significato canzone

“Nonostante questi tempi aridi / come vedi siamo ancora qui / con i nostri guai, quelli come noi forse sono i nuovi eroi”. Ne “Gli ultimi romantici” il timbro inconfondibile di Eros Ramazzotti si fa portavoce di una generazione, quasi scomparsa, che è ancora in grado di credere nell’amore vero e puro. Il cantante racconta di un amore che, con i suoi alti e bassi, rappresenta la fusione perfetta di due persone non perfette ma in grado di completarsi a vicenda, come i protagonisti del videoclip ufficiale disponibile da oggi su YouTube. Un corto in bianco e nero che, grazie alla direzione creativa di Sergio Pappalettera e gli intensi dialoghi tra i due innamorati, fa del singolo la colonna sonora perfetta del bellissimo film d’amore tra un uomo e una donna.

La canzone è presente anche nella scaletta del Battiti World Tour, ora in Sud America.

Gli ultimi romantici, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Eros Ramazzotti, Gli ultimi romantici, Testo canzone

È necessario per noi capirsi bene

Anche se non si usa più

Tutto è così artificiale com’è

Qui l’eccezione sei tu

È sottinteso per noi pensare insieme

Anche se non si usa più

Tutto è già superficiale com’è

Chi scava dentro sei tu

Sei tu

Nei pensieri miei

Io te li leggerei

Stringimi più forte che puoi

Possiamo viverci sai

Se lo vuoi

Nonostante questi tempi aridi

Come vedi siamo ancora qui

Con i nostri guai

Quelli come noi

Forse sono i nuovi eroi

Nonostante questi tempi comici

Nascondiamo gli occhi lucidi

Ma ci pensi mai

Forse un giorno poi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

È fondamentale per noi volersi bene

Anche se non si usa più

Tutto è così artificiale com’è

Qui l’eccezione sei tu

Sei tu

Nei pensieri miei

Possiamo viverci lo sai

Nonostante questi tempi aridi

Come vedi siamo ancora qui

Con i nostri guai

Quelli come noi

Forse sono i nuovi eroi

Nonostante questi tempi comici

Nascondiamo gli occhi lucidi

Ma ci pensi mai

Forse un giorno poi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi