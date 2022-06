Eros Ramazzotti ha rilasciato il nuovo singolo “Ama” e ha annunciato, in contemporanea, l’uscita del nuovo disco “Battito infinito” e le nuove date del world tour in partenza a Los Angeles a fine ottobre e con una serie di date in Italia nel 2023.

Il Battito Infinito World Tour 2023 vede 4 tappe al Mediolanum Forum (14-15-17-18 marzo), il 25 marzo al PalaAlpitour di Torino, il 4 aprile a Firenze, il 6 e 7 aprile al Palazzo dello Sport a Roma e l’11 aprile al Palasele di Eboli.

Ovviamente, a queste date bisogna aggiungere quelle annunciate per la Premiere del World Tour.

15 settembre 2022 – La Maestranza, Siviglia

17 – 18 settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, Agrigento

20 – 21 – 23 – 24 settembre 2022 – Arena di Verona, Verona

1° ottobre 2022 – Atene

6 – 8 ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, Caesarea

Eros Ramazzotti, biglietti, prevendita Battito Infinito World Tour 2023

Sarà possibile acquistare i biglietti con la prevendita a partire dalle 10 di mattina del 21 giugno 2022. Clicca qui per tutte le info

Ecco il calendario completo del tour di Eros Ramazzotti, in partenza il 30 ottobre a Los Angeles e con l’ultima data prevista per l’11 maggio 2023 in Lituania.

30 OTTOBRE 2022

LOS ANGELES

USA

Microsoft Theater

02 NOVEMBRE 2022

HOUSTON

USA

Smart Financial Centre

05 NOVEMBRE 2022

MIAMI

USA

FTX Arena

08 NOVEMBRE 2022

ROSEMONT

USA

Rosemont Theatre

10 NOVEMBRE 2022

NEW YORK

USA

Hulu Theater at MSG

12 NOVEMBRE 2022

ATLANTIC CITY

USA

Hard Rock Casino

14 NOVEMBRE 2022

BOSTON

USA

Wang Theater – Boch Center

16 NOVEMBRE 2022

MONTREAL

CANADA

Bell Centre

18 NOVEMBRE 2022

TORONTO

CANADA

Scotiabank Arena

23 NOVEMBRE 2022

MEXICO CITY

MESSICO

Arena Ciudad de Mexico

25 NOVEMBRE 2022

SAN JOSè

COSTA RICA

Estadio Nacional

27 NOVEMBRE 2022

PANAMA CITY

PANAMA

Teatro Anayansi

30 NOVEMBRE 2022

QUITO

ECUADOR

Coliseu General Ruminahui

02 DICEMBRE 2022

BUENOS AIRES

ARGENTINA

Movistar Arena

04 DICEMBRE 2022

SANTIAGO

CILE

Movistar Arena

07 DICEMBRE 2022

RIBERAO PRETO

BRASILE

Arena Eurobike

09 DICEMBRE 2022

SAO PAULO

BRASILE

Vibra Sao Paulo

11 DICEMBRE 2022

CARACAS

VENEZUELA

Poliedro

04 FEBBRAIO 2023

LISBONA

PORTOGALLO

Altice Arena

07 FEBBRAIO 2023

BORDEAUX

FRANCIA

Arkea Arena

09 FEBBRAIO 2023

LIONE

FRANCIA

Halle T. Garnier

11 FEBBRAIO 2023

MARSIGLIA

FRANCIA

Le Dome

14 FEBBRAIO 2023

PARIGI

FRANCIA

Accor Arena

16 FEBBRAIO 2023

AMSTERDAM

OLANDA

Ziggo Dome

18 FEBBRAIO 2023

STUTTGART

GERMANIA

Schleyer-Halle

21 FEBBRAIO 2023

BRUXELLES

BELGIO

Forest National

22 FEBBRAIO 2023

BRUXELLES

BELGIO

Forest National

25 FEBBRAIO 2023

OBERHAUSEN

GERMANIA

Rudolf Weber Arena

27 FEBBRAIO 2023

LUSSEMBURGO

LUSSEMBURGO

Rock Hal

01 MARZO 2023

MONACO

GERMANIA

Olympiahalle

04 MARZO 2023

MANNEIM

GERMANIA

SAP Arena

06 MARZO 2023

PRAGA

CZECH REPUBLIC

02 Arena

08 MARZO 2023

KOSICE

SLOVACCHIA

Steel Arena

10 MARZO 2023

ZURICH

SVIZZERA

Hallenstadion

14 MARZO 2023

MILANO

ITALIA

Mediolanum Forum

15 MARZO 2023

MILANO

ITALIA

Mediolanum Forum

17 MARZO 2023

MILANO

ITALIA

Mediolanum Forum

18 MARZO 2023

MILANO

ITALIA

Mediolanum Forum

20 MARZO 2023

GINEVRA

SVIZZERA

Arena

25 MARZO 2023

TORINO

ITALIA

PalaAlpitour

28 MARZO 2023

NIZZA

FRANCIA

Nikaia Palais

31 MARZO 2023

MADRID

SPAGNA

Wizink Center

02 APRILE 2023

BARCELLONA

SPAGNA

Palau St. Jordi

04 APRILE 2023

FIRENZE

ITALIA

Mandela Forum

06 APRILE 2023

ROMA

ITALIA

Palazzo dello Sport

07 APRILE 2023

ROMA

ITALIA

Palazzo dello Sport

11 APRILE 2023

EBOLI

ITALIA

Palasele

15 APRILE 2023

BRATISLAVA

SLOVACCHIA

Zimný štadión O. Nepelu

17 APRILE 2023

VIENNA

AUSTRIA

Wiener Stadthalle

19 APRILE 2023

BUDAPEST

UNGHERIA

Budapest Arena

21 APRILE 2023

BELGRADO

SERBIA

Štark Arena

23 APRILE 2023

BUCAREST

ROMANIA

Sala Palatului

25 APRILE 2023

SOFIA

BULGARIA

Arena Armeec

28 APRILE 2023

JESOLO

ITALIA

PalaInvent

02 MAGGIO 2023

LODZ

POLONIA

Atlas Arena

04 MAGGIO 2023

COPENAGHEN

DANIMARCA

Royal Arena

06 MAGGIO 2023

STOCCOLMA

SVEZIA

Avicii Arena

09 MAGGIO 2023

HELSINKI

FINALANDIA

Ice Hall

11 MAGGIO 2023

KAUNAS

LITUANIA

Žalgirio Arena