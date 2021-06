Gli indifferenti è il titolo del nuovo singolo de La Scapigliatura, in radio, streaming e download digitale da venerdì 25 giugno 2021.

Il brano anticipa il nuovo album in arrivo in autunno. Ecco il significato e come è nato il pezzo:

“Capita spesso di sentirsi soli, soprattutto mentre si diventa grandi. Perché è da grandi che bisogna pensare a se stessi. Diventa normale scardinare gli idealismi, distaccarsi dai problemi degli altri, forse per cercare di risolvere i propri. Eppure senza gli altri non esisteremmo. L’arte e la politica hanno un compito preciso, quello di elevare la vita delle persone. La Cultura in cui viviamo determina la nostra Natura e le canzoni che amiamo sono un modo per prendere fiato ed aiutarci a respirare meglio”.

La Scapigliatura è il progetto musicale di Jacopo e Niccolò Bodini, fratelli. Con il movimento artistico milanese del XIX secolo, da cui prende il nome, La Scapigliatura condivide il caos creativo di capelli e idee.

Sono stati vincitori della targa Tenco miglior opera prima nel 2015, con l’album eponimo “La Scapigliatura”. Hanno pubblicato tre singoli “Ios Mykonos”, “Rincontrarsi un giorno a Milano” – con il featuring di Arisa – e la canzone manifesto “L’insostenibile leggerezza dell’indie”.

La band ha presentato il nuovo singolo in una serata speciale evento, a La Casa degli Artisti, a Milano, come testimoniato e commentato dal duo, via Instagram.

Ieri sera è stato incredibile vibrare con le casse dell’impianto davanti a persone stupende in una location clamorosa. Finalmente si riparte! A mezzanotte uscirà GLI INDIFFERENTI. Divoratela su Spotify

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone Gli Indifferenti, non appena disponibili. E, come già anticipatovi, il nuovo disco de La Scapigliatura verrà annunciato prossimamente con la pubblicazione prevista nell’autunno 2021. Intanto, ecco il singolo che anticipa il progetto di inediti.