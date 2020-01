La scapigliatura feat. Arisa, Rincontrarsi un giorno a Milano: ascolta la canzone e leggi il testo

Di Alberto Graziola venerdì 24 gennaio 2020

La scapigliatura feat. Arisa, Rincontrarsi un giorno a Milano: video e testo

Rincontrarsi un giorno a Milano è il nuovo singolo de La Scapigliatura featuring Arisa. Il gruppo è formato da Niccolò e Jacopo Bodini, due fratelli di Cremona che suonano insieme e scrivono i loro pezzi.

Il brano è uscito a mezzanotte e vede questa originale collaborazione per un brano che potete ascoltare qui sopra, in apertura post.

A seguire, invece, il testo della canzone.

La scapigliatura feat. Arisa, Rincontrarsi un giorno a Milano, Testo

Hey

Mi riconosci

Sono anni che non mi pensavi più

Beh

Un po’ mi piaci

Passa il tempo, ma mi sembri ancora tu

Certo che fa strano rivederti qui vicino

Che mi guardi come all’epoca

Fumavamo uno spinello

sopra un pezzo dei Baustelle

trasformando le domeniche

in domeniche più belle

Raccontandoci le storie

chiuse dentro alle canzoni

delle luci di San Siro

di Milito e di Vecchioni

Poi sdraiati sopra il letto

Si parlava un po’ di tutto

E ad un tratto sul più bello

Ci saltava addosso il gatto

Sopportare i miei discorsi

sul Partito Comunista

Quanti anni son trascorsi

e sono sempre da Lele Battista

Ciao

Ti ho già salutata

Non voltarti adesso te ne pentirai

Sai

Quant’è che ti ho amata

Lo capisco solo mentre te ne vai

Certo che fa strano

osservarti da lontano

E mi manchi come all’epoca

Fumavamo uno spinello

sopra un pezzo dei Baustelle

trasformando le domeniche

in domeniche più belle

Raccontandoci le storie

chiuse dentro alle canzoni

Delle luci di San Siro

di Milito e di Vecchioni

Poi sdraiati sopra il letto

si dimenticava tutto

dai problemi di tua madre

agli esami di diritto

Se ci pensi gli anni sono

solamente dei momenti

sarà bello rivederti

non so quando,

ma so che mi manchi

Poi sdraiati sopra il letto

si dimenticava tutto

dai problemi di tua madre

agli esami di diritto

Se ci pensi gli anni sono

solamente dei momenti

Sarà bello rivederti

non so quando,

ma so che mi manchi