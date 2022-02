Gli anni più belli è un film di Gabriele Muccino interpretato da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone. Ecco la trama della pellicola, come riportata dai colleghi di Cineblog:

“Gli Anni Più Belli” è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

Brano portante del film e della colonna sonora è l’omonimo “Gli anni più belli”, brano inciso da Claudio Baglioni e uscito insieme al rilascio del film nelle sale, a gennaio 2020.

Numerosi i pezzi che accompagnano la storia dei protagonsti durante la storia raccontata, con grandi classici della musica italiana e straniera. Tra questi ricordiamo “Reality” di Richard Sanderson (presente Il tempo delle mele?), “Il rock di Capitan Uncino” di Edoardo Bennato, “Back in the days” (K. Boyle, C. Dawson, B. Page, J. Thom), “Dixie party” (J. Rowcroft), “Just an illusion” di Imagination, “E tu come stai?” e “Mille giorni di te e di me” di Claudio Baglioni, “Sunshine” (L. Dean, K. Irving, J N), “Don’t you (forget about me)” (K. Forsey, S.W. Schiff), “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni, Toquinho & Vinicius De Moraes, “La ballade de l’indifférence” di Maria Violenza, “When you are looking away”, “Loreeta” e “Boogeyman” di Black Casino and The Ghost, “E lucevan le stelle” dalla Tosca di Giacomo Puccini.

Per quanto riguarda, invece, le musiche, sono state affidate al premio Oscar Nicola Piovani e suonate dall’Orchestra di Roma. Potete ascoltarle qui sotto, in streaming: