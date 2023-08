Gli amori è uno dei brani più intensi di Toto Cutugno (scomparso il 22 agosto 2023), presentato in gara al Festival di Sanremo 1990 dove si è classificato al secondo posto. Il pezzo è stato scritto da Fabrizio Berlincioni, Toto Cutugno e Depsa e interpretato dallo stesso Cutugno. Nella versione internazionale, a cantare il pezzo fu Ray Charles con il titolo “Good love, gone bad”. A dare una seconda vita alla canzone fu la scelta di inserirla nel film “Non ti muovere” diretto da Sergio Castellitto e interpretato dallo stesso regista insieme a Claudia Gerini e Penelope Cruz.

Il brano parla dei vari tipi e generi di amori che compongono l’umanità. Tutti sotto un grande cielo, nascosti in qualche stanza, tra chi si sente con le spalle al muro e chi crede di aver ormai perso la speranza. Amori che creano dolore, che sembrano destinati a finire, quelli viscerali e indimenticabili.

Accesi, spenti e stupidi, speciali

Due consonanti perse in tre vocali

Son loro che ci aiutano a non sentirci soli

Perciò sono importanti

E li chiamiamo amori

Gli amori sotto un grande cielo

O chiusi in una stanza

Gli amori in cui hai perso la speranza

Gli amori con le spalle al muro

O quando dici, “Dio ci pensa”

Gli amori in cui non sei sicuro

A cui non dai importanza

Ma quanti amori, ma quali amori

Con il coraggio e la paura di volversi bene

Amori fragili che vanno via

Quelli in cui soffri solamente tu

E gli altri a dire, “Cosa vuoi che sia”

Quanti amori, ma quali amori

Amori ormai scoppiati

Che non sanno stare insieme

Amori al limite della follia

Quelli che trovi e che non lasci più

Gli amori a pezzi da gettare via

Immagina due mondi solitari

Sospesi tra le stelle in mezzo ai mari

A volte si avvicinano per non sentirsi soli

Per questo sono grandi

E li chiamiamo amori

Ma quanti amori, ma quali amori

Con il coraggio e la paura di volversi bene

Amori fragili che vanno via

Quelli in cui soffri solamente tu

E gli altri a dire, “Cosa vuoi che sia”

Quanti amori, ma quali amori

Amori appena nati con la voglia di restare insieme

Amori al limite della pazzia

Quelli che trovi e che non lasci più

Gli amori a pezzi da gettare via

Quanti amori, ma quali amori

Amori al limite della follia

Quelli che trovi e che non lasci più

Gli amori a pezzi da gettare via

Gli amori sono quasi tutti uguali

La differenza adesso falla tu