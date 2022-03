Giorgio Poi, Tour Estate 2022: tutte le date

A partire dal prossimo 27 maggio, avrà inizio il Tour Estate 2022 di Giorgio Poi, il cantautore indie che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo terzo album di inediti, Gommapiuma, e che, lo scorso febbraio, si è esibito a Milano e a Roma, in due date teatrali che si sono tenute rispettivamente al Teatro Dal Verme e all’Auditorium Parco della Musica.

Tutte le informazioni riguardanti i biglietti del tour estivo sono disponibili sul sito di DNA Concerti. In fondo, trovate le date del Tour Estate 2022 di Giorgio Poi.

Il cantautore nato a Novara e cresciuto a Roma è noto per aver firmato la colonna sonora originale di Summertime, serie originale Netflix, e per aver collaborato con Carl Brave per il singolo Camel Blu, certificato Disco di Platino, e con Frah Quintale, per il singolo Missili, certificato doppio Disco di Platino.

Da Gommapiuma, terzo album di inediti dopo Fa Niente e Smog, Giorgio Poi ha estratto i singoli I pomeriggi, Giorni felici e Rococò.

Giorgio Poi, Tour Estate 2022: date

27 maggio 2022 – Milano – MI AMI

6 giugno 2022 – Cagliari – Ateneika

15 giugno 2022 – Ferrara – Sotto le Stelle

16 giugno 2022 – Roma – Villa Ada

18 giugno 2022 – Pinerolo (TO)

21 giugno 2022 – Camaiore (LU) – La Prima Estate

3 luglio 2022 – S. Elpidio al Mare (FM) – Piazza Matteotti

16 luglio 2022 – Biella – Reload Festival

21 luglio 2022 – Rapolano Terme (SI) – TV spenta dal vivo

23 luglio 2022 – Cetara (SA) – Arts Festival

31 luglio 2022 – Brescia – Diluvio Festival

4 agosto 2022 – Porto Empedocle (AG) – Lightblue Festival

7 agosto 2022 – Rionero in Vulture (PZ) – Vulcanica Festival

Altre date verranno annunciate nelle prossime settimane.