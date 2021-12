Gommapiuma è il titolo del nuovo disco di Giorgio Poi in uscita il 3 dicembre 2021.

La gommapiuma è un materiale utilissimo: attutisce i colpi, assorbe, protegge le cose fragili. La sua leggerezza è la sua forza. Ho scritto questo disco in un momento in cui alla mia fragilità si sommava quella della mia intera specie, e al mio peso quello del mondo in caduta libera. Se non sono andato in frantumi è anche grazie a queste canzoni. Per questo “Gommapiuma” è il mio nuovo disco, e lo trovate adesso dove volete.

Queste le parole del cantautore nel parlare del suo progetto e di come è nato, l’ispirazione legata all’album.

Giorgio Poi, la genesi di “Gommapiuma”

L’album è stato anticipato dai singoli I Pomeriggi e Giorni Felici, è il terzo disco di inediti che arriva a due anni di distanza dal precedente Smog. E’ composto da sette tracce in cui la dimensione onirica e sognante del cantautore si interseca a immagini capaci di sintetizzare il reale, la vita quotidiana di cui Giorgio si fa abile regista consegnando la sua versione più poetica della realtà.

L’album è un rifugio emozionale, una strada che decomprime le distorsioni e i rumori di fondo per concedersi un viaggio tra le nuvole, atterrando sempre sul morbido. Gommapiuma è un disco sospeso, un’altalena che oscilla nel cielo tra il rosa dell’alba e i colori saturi del tramonto.

Gommapiuma sarà disponibile da venerdì 3 dicembre su tutte le piattaforme di streaming e digital download, mentre in fisico nelle versioni LP Deluxe Version (vinile + poster + CD in esclusiva Amazon) e LP Sunset Version (in esclusiva sullo store ufficiale Universal) con poster e lo speciale vinile rosa autografato in edizione limitata.

Giorgio Poi, intervista video

Abbiamo intervistato Giorgio Poi in occasione dell’uscita del suo nuovo album, partendo proprio dal titolo” Gommapiuma:”

“E’ un titolo arrivato quasi dopo aver finito tutte le canzoni. Mi sono accorto che l’elemento che accomunava tutte le canzoni era proprio la loro funzione. Hanno assorbito la mia attenzione in un periodo dove le altre cose intorno erano ben lunga meno piacevoli. Mi hanno distratto in un momento di grande bisogno di distrazione. E’ stato un focalizzare le mie preoccupazioni su piccoli dubbi quesiti, dilemmi sulla scrittura di una canzone. Nulla, in confronto a quello che stavamo vivendo collettivamente. Mi hanno protetto e difeso dal mondo (…) E’ stato molto più difficile delle altre volte ma proprio questo mi ha salvato. Avevo altri problemi più immediati e gestibili, che potevo risolvere nella solitudine del mio appartamento e potevo affrontarli. La loro difficoltà è stata la mano che mi è stata tesa dalla Provvidenza”

Potete vedere e ascoltare, qui sopra, la video intervista integrale a Giorgio Poi, dalle collaborazioni presenti nel disco ai prossimi live in programma nel 2022.

Giorgio Poi, concerti a Milano e Roma nel 2022

Nel 2022 Giorgio Poi si esibirà dal vivo con due date live, rispettivamente il 18 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 28 febbraio al Teatro Dal Verme di Milano per presentare al pubblico il nuovo progetto discografico. I due concerti vedranno il cantautore tornare ad esibirsi dal vivo dopo l’intensa attività live che l’ha visto protagonista durante la sua carriera con tournée nazionali, a supporto degli album Fa niente e Smog, nelle grandi città italiane e nei maggiori festival della penisola e internazionali nei tour europei e negli opening del tour americano dei Phoenix.

Biografia

Giorgio Poi è nato a Novara ma cresciuto a Roma. Dopo i viaggi a Londra, Berlino e negli States arriva nel 2017 “Fa Niente” uscito per Bomba Dischi/Universal e accolto con grande favore dalla stampa e dalla critica. Cantautore e musicista d’eccezione con alle spalle un’incessante attività dal vivo e proficue collaborazioni con artisti nella scena italiana e internazionale, pubblica nel 2019 il secondo album “Smog”. Dopo aver firmato la colonna sonora originale di Summertime (Netflix), torna nell’autunno 2021 con “I Pomeriggi”, singolo che segna il ritorno sulle scene e Giorni Felici scritto ispirandosi all’omonimo libro della fumettista ZUZU, che per l’occasione ha anche curato la copertina ufficiale del brano.