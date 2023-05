Lunedì 22 maggio 2023, Giorgia sarà dal vivo al Teatro Filarmonico di Verona. Dopo il ritorno discografico con “Blu”, un album in bilico tra emozione e ragione, Giorgia è tornata sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “Blu live”, che vivrà di due momenti differenti, tra il calore intimo del teatro lirico e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. L’artista ha scelto di partire subito con i suoni più vivi e intensi e il contatto diretto con il pubblico: “Blu Live – Teatri Lirici” porta Giorgia nei più prestigiosi teatri d’opera tra maggio e giugno.

Un lungo viaggio che ha preso il via lo scorso 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli e attraverserà tutta la penisola.

Invece “Blu Live – Palasport” vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 7 novembre.

Due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite.

Qui sotto la scaletta del concerto di Giorgia e le informazioni sui biglietti disponibili.

Giorgia, la scaletta del concerto a Verona

Il concerto inizierà alle 21. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e l’ordine di esecuzione dei brani.

Gocce di memoria

Meccaniche celesti

Scelgo ancora te

Non mi ami

Normale

Tornerai

Infinite volte

Quando una stella muore

Credo

Spirito libero

Il mio giorno migliore / Don’t Stop the Music

Sì o no

Per fare a meno di te / L’eternità / La gatta (sul tetto)

Se

Atacama

E poi

Oronero

Tu mi porti su

Un amore da favola

Senza confine

Di sole e d’azzurro

Parole dette male

Come saprei

Io fra tanti

Giorgia, biglietti del concerto a Verona

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Giorgia al Teatro Filarmonico. Il live a Verona è sold out. I biglietti partivano dai 69 euro della Seconda Galleria Cat. 2 fino ai 100 euro della Platea numerata.