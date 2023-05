Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Parole dette male” e la pubblicazione dell’album “Blu”, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “Blu Live”, che vivrà di due momenti differenti, tra il calore intimo del teatro lirico e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. L’artista ha scelto di partire subito con i suoni più vivi e intensi e il contatto diretto con il pubblico: “Blu Live – Teatri lirici” porterà Giorgia nei più prestigiosi teatri d’opera tra maggio e giugno. E proprio stasera, 2 maggio 2023, si terrà la prima data di questa serie di concerti, in partenza proprio dal Teatro San Carlo di Napoli. Ecco, a seguire, le anticipazioni sulla scaletta della prima data e sui biglietti disponibili.

Giorgia, concerto a Napoli, 2 maggio 2023, biglietti

Il concerto di Giorgia al Teatro San Carlo a Napoli, in data 2 maggio 2023, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa tappa del “Blu Live” tour.

Giorgia, concerto a Napoli, scaletta, anticipazioni

Mistero sulla scaletta per il “Blu Live” di Giorgia, in partenza il 2 maggio 2023 al Teatro San Carlo a Napoli. Saranno sicuramente presente i grandi classici del suo repertorio, uniti ai pezzi più recenti tratti dal disco “Blu”. Ecco alcuni pezzi sicuramente eseguiti da Giorgia:

Normale

Parole dette male

Se

Tornerai

Ogni chance che hai

Sì o no

Gocce di memoria

Strano il mio destino

E poi

Come saprei

Oronero

Scelgo ancora te

Quando una stella muore

E’ l’amore che conta

Tu mi porti su

Non mi ami

Tradirefare

Girasole

Per fare a meno di te

Vivi davvero

Il mio giorno migliore

Inevitabile

Ecco tutte le date di Giorgia in programma nei teatri lirici:

3 Maggio 2023, Bari – Teatro Petruzzelli

5 Maggio 2023, Messina – Teatro Vittorio Emanuele

11 Maggio 2023, Cremona – Teatro Ponchielli

14 Maggio 2023, Como – Teatro Sociale

22 Maggio 2023, Verona – Teatro Filarmonico

24 Maggio 2023, Parma – Teatro Regio

30 Maggio 2023, Firenze – Teatro Della Pergola

31 Maggio 2023, Reggio Emilia – Teatro Valli

3 Giugno 2023, Trieste – Teatro Rossetti

8 Giugno 2023, Bergamo – Teatro Donizetti

12 Giugno 2023, Roma – Teatro Dell’Opera