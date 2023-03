Giorgia è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 12 marzo 2023.

“Un momento pieno, intenso, ricco di tante emozioni e sentimento. Vivo tutto con molto sentimento, una delle cose buone che porta il tempo, una bella presa di coscienza” racconta Giorgia parlando del periodo che sta vivendo. 8 milioni di dischi venduti. E lei scherza “Dove sono i soldi di questi milioni di copie vendute?!”.

Dopo una clip sulla sua carriera -con vittoria e premio della Critica ottenute a Sanremo- la cantante parla delle prime volte in cui si è esibiva sul palco

“Me la cavavo perché chiudevo gli occhi. Io cantavo in casa quando i miei non c’erano e i miei vicini facevano la spia…”

Parla del suo ritorno a Sanremo 2023 e della domande che si era fatta prima di esibirsi con “Parole dette male“:

“Quel palco è misterioso, magico, ti fa effetto, lo senti. Io portavo il mio bagaglio di 29 anni. Arrivare portandomi dietro ricordi, momenti e dovendo riconfermare di essere quella ma un po’ diversa, è stato molto intenso e bello”.

Chiamò Pippo Baudo. “Lui mi ha commosso, è stato di una dolcezza e di una grande eleganza… e giù a piagne! (ride). Mio figlio mi prende in giro perché mi commuovo, lo fa anche suo padre”

Il figlio ha 13 anni.

“Cominciano a fare pensieri, a dire cose e tu devi un attimo pensare prima di rispondere. Per fortuna Samuel ha un grande senso dell’umorismo. A me piace questo tipo di dialogo. E’ intelligente, tosto. Adesso vive il lavoro nostro con grande indifferenza. Chi c’è, chi mi porta a calcio… All’inizio, quando era piccolo, soffriva per la separazione ma siamo stati bravi. Ora si informa quando ci sono, io sono utile per la cena, il calcio, per seguirlo per i compiti. Sono una che tende ad essere abbastanza presente, sto imparando a fare un passo indietro. Ho la mania della precisione che ho paura di avergli attaccato. Posso migliorarmi in alcuni aspetti, sono un po’ rompiscatole”.

Giorgia ha raccontato che l’anno scorso hanno festeggiano i vent’anni di relazione con Emanuel Lo. “Ma erano 19 anni, ci siamo sbagliati” racconta, ironica.

Parlando del disco Blu, Giorgia ha sottolineato:

“Io ero spenta durante i due anni del Covid. Mi sono rimessa a lavorare, sentivo che dovevo trovare una strada nuova, la musica è completamente cambiata. Mi sono detta che non potevo copiare me stessa ma all’inizio non sapevo da dove cominciare. Alla fine è stata una grande occasione per rinnovare”