Partiamo da un punto chiave: il percorso di Gio Montana all’interno di Amici 2022 non è stato né facile né, purtroppo, particolarmente brillante. Nell’ultima puntata del talent show, andata in onda domenica scorsa, il cantante -scelto da Anna Pettinelli, ha avuto diversi momenti di crisi durante le esibizioni. (Ri)partenze non convincenti e difficoltà evidenti che hanno, anche via social, attirato diversi dubbi e critiche sulla permanenza del giovane cantante all’interno del programma. Ma, la domanda che spesso accomunava tutti era sempre quella: perché sceglierlo a poche settimane dalla partenza del serale se non del tutto preparato per questo programma. E questo quesito è più che legittimo…

Il rischio che Gio Montana non riuscisse ad ottenere la maglia del serale di Amici 2022 era alto. Nella puntata del daytime di oggi, 2 marzo 2022, ecco il collegamento improvviso con la sua insegnante, Anna Pettinelli, proprio colei che ha scelto di averlo nella sua squadra. Il motivo? La decisione di comunicargli la sua eliminazione. Nessun serale per lui. Grazie, mi spiace, arrivederci.

“Ho delle cose da comunicarti, ho ragionato moltissimo su di te. Riguarda il serale, non posso ammetterti al serale, nelle cover sei molto deficitario. Diventa un problema di schieramenti. Se c’è un anello più debole metti a rischio la permanenza anche degli altri. I tuoi singoli sono fortissimi, in virtù di quelli ti ho scelto. Sento che sei molto emotivo, davanti al pubblico stenti a cantare anche quelli. Sei tanto emotivo e insicuro (…) Mi eri apparso un ragazzo forte con idee chiare e speravo fosse così. Mi vedo costretta a non portarti al serale. Mi spiace molto, hai talento ma il serale non è per te in questo momento”

Il cantante, amareggiato, ha espresso tutta la sua comprensibile e condivisibile delusione per essere stato eliminato d’improvviso. Perché, un conto era perdere durante una sfida o essere eliminato nel lungo percorso del talent show. Ma entrare ad Amici 2022 ad un paio di settimane dalla partenza del serale ed essere eliminato perché non adatto, ha avuto -per lui- un nonsense.

“Sperava che in queste due settimane facessi miglioramenti… In queste settimane non ho fatto nemmeno belle figure, con un minimo di seguito. Non puoi portarmi con la speranza che in due settimane io migliori” si è lamentato con i compagni, in lacrime, sottolineando l’occasione persa, bruciata, di essere entrato ad Amici per pochissimo tempo. Perché non prenderlo in considerazione per settembre? Per aspettative deluse?

L’anno scorso, Arisa aveva deciso di eliminare Elisabetta perché non convinta di poterla seguire e portarla -al massimo- al serale di Amici. Ma, in quell’occasione, le aveva promesso un banco per l’anno successivo. Le scrisse una lettera, spiegando i suoi dubbi e assicurandole di volerle dare una seconda possibilità. Così è stato. Elisabetta ottenne il banco quest’anno per poi essere eliminata nel corso del programma. Ma ha avuto la sua possibilità. Nel caso di Gio Montana, invece, sarebbe stata solo un’apparizione lampo.

E’ intervenuto Rudy Zerbi:

“Noi siamo qui per prenderci delle responsabilità. Credo significhi non volersi prendere delle responsabilità e non mi piace quando uno viene scaricato perché le cose non vanno bene. Il regolamento mi consente di dare un banco fino al giorno prima del serale. Visto che io voglio prendermi delle responsabilità, ho deciso di darti una possibilità. Prima della puntata di domenica voglio vederti impegnato al massimo. Se darai risultati che spero tu possa fare, non ti darò solo il banco ma anche la maglia del serale”.

Un’occasione in più? In realtà solo pochi giorni. I rischi restano altissimi, cambia solo l’aggiunta di una settimana in più. Se i miglioramenti saranno importanti, allora potrà proseguire il percorso e avere la maglia del serale. In caso contrario? La conferma di una mossa che ha “bruciato” -in caso non venisse invitato per l’anno prossimo- un’occasione unica.