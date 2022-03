Gio Montana è stato eliminato da Amici 2022 dalla sua insegnante, Anna Pettinelli, in collegamento. Una decisione a pochi giorni dalla registrazione dell’ultimo pomeridiano, prima del serale del talent show, in partenza il 19 marzo prossimo

“Ho delle cose da comunicarti, ho ragionato moltissimo su di te. Riguarda il serale, non posso ammetterti al serale, nelle cover sei molto deficitario. Diventa un problema di schieramenti. Se c’è un anello più debole metti a rischio la permanenza anche degli altri. I tuoi singoli sono fortissimi, in virtù di quelli ti ho scelto. Sento che sei molto emotivo, davanti al pubblico stenti a cantare anche quelli. Sei tanto emotivo e insicuro”

Il cantante ha replica:

“Più che insicuro o emotivo è di ritrovarsi in una situazione da un momento all’altro in un brevissimo lasso di tempo con persone che sono qua da cinque o sei mesi. Da quanto ho fatto live, in giro, non ho mai avuto problemi dove mi trema la voce o non ricordo il pezzo”

Ma Anna Pettinelli ha confermato la sua idea: “Non è il Gio che mi aspettavo venisse fuori, avere un anello csì debole metto in pericolo anche gli altri

“Avrei magari preferito un Sì a settembre dell’anno prossimo, migliorando insieme al resto della classe” ha giustamente sottolineato il giovane cantante

“Lo comprendo, sono in parte d’accordo con te. Mi era apparso un ragazzo forte con idee chiari e speravo fosse così. Mi vedo costretta a non portarti al serale. Mi spiace molto, hai talento ma il serale non è per te in questo momento”

“Ormai non posso più riprovare…” è la giusta osservazione del cantante.

In casetta, il ragazzo, in lacrime, racconta “Sperava che in queste due settimane facessi miglioramenti… In queste settimane non ho fatto nemmeno belle figure, con un minimo di seguito. Non puoi portarmi con la speranza che in due settimane io migliori”

Gio Montana poi discute con Rudy Zerbi di quanto successo.

“Non siamo qui per prenderci delle responsabilità. Credo significhi non volersi prendere delle responsabilità e non mi piace quando uno viene scaricato perché le cose non vanno bene. Il regolamento mi consente di dare un banco fino al giorno prima del serale. Visto che io voglio prendermi delle responsabilità, ho deciso di darti una possibilità. Prima della puntata di domenica voglio vederti impegnato al massimo. Se darai risultati che spero tu possa fare, non ti darò solo il banco ma anche la maglia del serale”.

Ma, in caso di un’altra settimana in più senza l’arrivo al serale, cambierà qualcosa per Gio Montana o sarà comunque un’occasione sprecata?