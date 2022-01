Nelle scorse ore, Gianni Morandi è finito al centro delle discussioni sul web a causa di un suo filmato caricato sui social, insieme al produttore Mousse T, senza però aver tolto l’audio del brano di “Apri tutte le porte”, canzone portata in gara dal cantante al Festival di Sanremo 2022. Sul web, molti hanno ricordato la vicenda Fedez-Francesca Michielin nella scorsa edizione. In quel caso fu caricata per errore su Instagram da Fedez e rimossa poco dopo. Vennero salvati perché i secondi erano troppo pochi. Altri, invece, temevano l’eliminazione di Morandi dalla competizione per il tempo maggiore del brano in sottofondo durante la clip video. Fortunatamente, ecco la risposta ufficiale da parte della Rai:

In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi

Gianni Morandi, quindi, resta ufficialmente in gara con “Apri tutte le porte”. La Rai e la direzione artistica (aka, Amadeus) hanno parlato di inconveniente tecnico e di problema legato al tutore alla mano destra del cantante per sottolineare l’involontario caricamento del video che, invece, nelle intenzioni, doveva essere e rimanere per uso privato. Nessuna volontarietà nel gesto e la clip è stata cancellata dopo poco.

Gianni, nelle prossime settimane, non pubblicare nulla…