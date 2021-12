Gianni Morandi è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Il cantante, ospite insieme a tutti i Big nella serata di giovedì 15 dicembre di “Sanremo Giovani”, ha svelato il titolo della canzone con cui si presenterà, Apri tutte le porte, scritta per lui da Jovanotti. I due avevano collaborato insieme già quest’estate con “L’allegria“, pezzo scritto dall’amico e collega e interpretato da Morandi.

Gianni Morandi aveva già partecipato, in passato, al Festival, in diverse occasioni. Nel 1972 porta il brano “Vado a lavorare” dove si classifica al quarto posto. Torna nel 1983 con “La mia nemica amatissima” e, qualche anno dopo, ecco il trionfo insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con la canzone “Si può dare di più“.

Per rivederlo sul palco del Teatro Ariston dobbiamo aspettare il 1995. Gianni Morandi torna ma non sarà da solo. Con lui Barbara Cola per il brano “In amore“. E’ un successo e si piazzano al secondo gradino della classifica finale. Nel 1999 torna come ospite, interpretando due pezzi, Vita e Lasciarsi per amore.

Il ritorno avviene nel 2000 con un pezzo scritto per lui da Eros Ramazzotti. “Innamorato” si posiziona al terzo gradino. Nel 2008 viene invitato per aprire la serata del Festival interpretando il classico “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Nel 2011 Gianni Morandi torna a Sanremo ma, questa volta, nelle vesti di conduttore. Insieme a lui, sul palco, ci sono Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo. A vincere, quell’anno, è Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore”.

Il bis avviene nel 2012. Con lui, questa volta, Ivana Mrazova e Rocco Papaleo.

Il 4 dicembre scorso, il nome di Gianni Morandi viene ufficializzato tra i Big in gara, dallo stesso Amadeus, durante il Tg1 delle 20.

Sono decine e decine di singoli di successo del cantante, nel corso della sua carriera. Tra queste possiamo citare C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Un mondo d’amore, In ginocchio da te, Scende la pioggia, Occhi di ragazza, Uno su mille, Banane e lampone e Bella signora.