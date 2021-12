Vi ricordate di Mousse T.?

Il producer tedesco di origini turche, diventato famoso nel mondo soprattutto grazie a Sex Bomb, hit di Tom Jones pubblicata nel 2000, prenderà parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Mousse T., infatti, ha prodotto Apri tutte le porte, la canzone che Gianni Morandi presenterà sul palco del Teatro Ariston durante la settantaduesima edizione della kermesse, in onda a febbraio su Rai 1. Ricordiamo anche che la canzone è firmata da Jovanotti.

In questi giorni, Mousse T. e Gianni Morandi hanno lavorato insieme per le ultime fasi della canzone alla Fonoprint di Bologna, con la partecipazione a distanza di Jovanotti, come sappiamo, risultato positivo al COVID-19.

Il producer e dj tedesco sarà presente anche sul palco del Teatro Ariston perché sarà anche il direttore d’orchestra di Gianni Morandi.

Per Mousse T., non si tratterà della prima volta a Sanremo. Nel 2010, infatti, il dj tedesco partecipò alla 60esima edizione del Festival, accompagnando Irene Fornaciari durante la serata dei duetti (insieme alla cantante Suzie e ai Nomadi), con la canzone Il mondo piange.

Mousse T.: il successo di Sex Bomb e Horny

Oltre a Sex Bomb, come già scritto, singolo pubblicato nel lontano 2000 e contenuto nell’album di Tom Jones, Reload, che conquistò le classifiche praticamente di tutto il mondo (nel nostro paese, il singolo raggiunse la seconda posizione), Mousse T. è conosciuto, in Italia e nel mondo, anche per altre hit di successo.

Nel 1998, il dj e producer tedesco (vero nome Mustafa Gündoğdu) pubblicò il singolo house Horny ’98, conquistando la vetta della classifica dei singoli in Italia e i primi posti in varie classifiche nel mondo.

Dopo il successo di Sex Bomb, il produttore ha lavorato con Zucchero, nel 2004, producendo il singolo Il grande Baboomba, contenuto nella raccolta Zu & Co., canzone con la quale Zucchero vinse il Festivalbar 2004.

Da citare, anche il singolo Is It ‘cos I’m Cool?, pubblicato da Mousse T. sempre nel 2004, che ottenne un buon successo.

Dopo la prima esperienza sanremese, il produttore ha lavorato nuovamente con Irene Fornaciari per il singolo Messin’ with My Head, pubblicato nel 2010.