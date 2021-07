Gianni Morandi, sui social, è una sicurezza a livello di ironia e umorismo. I suoi commenti e le sue risposte ai lettori e ai fan sono spesso imperdibili, ficcanti ed efficaci. Non stupisce, quindi, l’ultimo post pubblicato su Instagram dove il cantante pubblica una serie di sue foto, sottolineando il look simile a quello dell’ex leader dei One Direction, Harry Styles.

Con l’uscita del video ufficiale de “L’allegria”, Gianni Morandi si è vestito con un completo rosa. E in molti hanno paragonato l’abito indossato, in passato, proprio dal cantante inglese. E Morandi cosa ha fatto? Ha pubblicato alcuni scatti in paragone fra di loro, con l’ironica scritta:

“Harry Stiles, la star inglese, l’ho conosciuto come componente degli “One Direction”, a Sanremo nel 2012.

Sono io che copio lui o viceversa?

@harrystyles”

Parlando de L’allegria, Gianni Morandi ha raccontato, in conferenza stampa: