Gianna è un brano di Rino Gaetano originariamente pubblicato nel 1978. Ecco testo e significato della canzone.

Il disco comprendeva, al rilascio, anche il pezzo “Visto che mi vuoi lasciare”. E’ stata la 13esima canzone più venduta in quell’anno e descrive con molta ironia la vita di una ragazza. Tesi, illusioni, con passaggi volutamente grotteschi (“Gianna, Gianna, aveva un coccodrillo e un dottore”). C’è anche una evidente critica alle maschere, all’immagine delle persone nel quotidiano e nella vita notturna, quando cadono remore e ci si sveste di convenzioni (“La gente si sveste, comincia un mondo, Un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà”).

Rino Gaetano ha interpretato la canzone durante il Festival di Sanremo del 1978.

Tra le cover più celebri del pezzo, ricordiamo quella di Fausto Leali insieme ad Enrico Ruggeri e anche l’omaggio di Ornella Vanoni, in una sua reinterpretazione.

A seguire il testo della canzone che, nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2021, verrà interpretata da Aiello con Vegas Jones.

Gianna, Gianna, Gianna non cercava il suo Pigmalione Gianna difendeva il suo salario dall’inflazione Gianna, Gianna, Gianna non credeva a canzoni o UFO Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo

Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l’amore

Ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c’è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c’è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c’è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai