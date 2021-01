No a Gianna Nannini. A pronunciarlo è il Sap, ossia il Sindacato autonomo di Polizia. Il riferimento è alla partecipazione della cantante alla Cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, prevista per il prossimo 7 febbraio con diretta tv su Rai2.

Il segretario del Sap Stefano Paoloni spiega così le ragioni del no a Gianna Nannini:

Recentemente Gianna Nannini ha mostrato mancanza di rispetto nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni, i quali si sacrificano quotidianamente sulle strade del nostro paese per garantire la sicurezza di tutti. Ho letto che durante la cerimonia alcuni tra i nomi importanti della musica italiana saliranno sul palco, ma sapere che tra di essi ci sarà chi ha offeso e deriso chi veste una divisa, mi lascia oltremodo deluso.

Il riferimento è al videoclip di L’aria sta finendo, il più recente singolo della cantante toscana. Un video del quale il sindacato contesta da qualche tempo “le scene che riguardano poliziotti o comunque forze dell’ordine disegnati con la faccia da maiali“.

Il sindacalista si appella al Presidente del Coni, Giovanni Malagò, “affinché cancelli questa macchia su un evento che tutti gli italiani e appassionati, aspettano da tempo“. E poi propone un vero e proprio boicottaggio:

Personalmente, invito tutti gli italiani di buon senso e che stimano gli appartenenti alle forze dell’ordine, a non seguire il momento in cui la Nannini dovesse salire su quel palco. Ricordo che molti atleti che rappresenteranno l’Italia in queste competizioni sono degli appartenenti alle forze dell’ordine o delle forze armate e trovo mortificante che la Nannini li possa immaginare con la faccia da maiale.