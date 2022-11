Esce venerdì 25 novembre 2022 una versione speciale ed esclusiva del brano più emozionante di Will of the people, l’ultimo disco dei Muse, “Ghosts (how can I move on)”, con la voce avvolgente di una delle artiste italiane più importanti e apprezzate: Elisa. Dall’incontro tra la cantante e la band è nata l’idea di collaborare su un pezzo che potesse mettere in evidenza le loro indiscusse doti canore e Ghost è la canzone perfetta per evidenziarne tutta la magia, costruita sul suono del solo pianoforte. Queste le parole di Matt Bellamy, leader della band:

“Abbiamo sempre pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per una potente voce femminile. Siamo entusiasti che Elisa sia la prima di una serie di collaborazioni future che i nostri fan ascolteranno”

A seguire, invece, le dichiarazioni di Elisa sulla collaborazione con il gruppo:

“Ho avuto l’occasione, e la fortuna, di incontrare i Muse nei primi anni 2000, ad un festival italiano al quale partecipavamo entrambi, ed è stato incredibile perché io li ascolto da sempre. Absolution, il loro mio disco preferito , è un album che ha lasciato in me un segno profondo; quelle canzoni le ho ascoltate e riascoltate, fino a farle diventare la colonna sonora di un periodo importante della mia vita. Per questo trovo ancora più stimolante questa collaborazione: per il bellissimo intreccio tra la mia storia personale con loro e il grande valore artistico della band, fatta di eccezionali performer.Matt Bellamy ha un talento straordinario, ha portato il rock nel mainstream con un mix originalissimo (presente sin dai primi dischi), capace di mescolare la musica classica del pianoforte e delle melodie della sua voce con un rock super energico che trova nei live la sua massima espressione”

I Muse porteranno il loro album “Will of the People” tour in Italia il 18 luglio a Roma allo Stadio Olimpico e a Milano il 23 luglio allo Stadio San Siro. Qui sotto potete ascoltare la nuova versione di Ghosts, con Elisa insieme ai Muse.

