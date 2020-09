Ghosts, Bruce Springsteen: un brano che cerca di parlare direttamente allo spirito della musica

E’ disponibile in digitale “Ghosts”, il secondo brano di Bruce Springsteen, estratto dall’attesissimo nuovo album in studio “Letter to you”, in uscita il 23 ottobre e realizzato insieme alla E Street Band.

Il nuovo brano è accompagnato anche dal videoclip ufficiale visibile cliccando qui.

Diretto da Thom Zimmy, vede alternarsi filmati della E Street Band che lavora in studio a “Letter To You”, immagini di repertorio di vecchi concerti, e istantanee d’archivio dei primi anni di carriera di Springsteen, quando suonava in band locali come i The Castiles.

“Ghosts è un brano che fa emergere la bellezza e la gioia di essere in una band, e il dolore che scaturisce dalla perdita di qualcuno a causa di una malattia o del tempo”, spiega Springsteen. “Ghosts cerca di parlare direttamente allo spirito della musica, qualcosa che non appartiene a nessuno di noi ma che può solo essere scoperto per poi essere condiviso insieme. Questo spirito risiede nell’anima comune della E Street Band, alimentato dal cuore”.

Il brano segue la pubblicazione della title track “Letter To You” che dà il nome al ventesimo album in studio dell’artista, un disco rock, caratterizzato dall’inconfondibile sound della E Street Band, e registrato nella casa di Bruce Springsteen in New Jersey.

“Letter To You” conterrà 12 tracce: 9 brani scritti recentemente da Springsteen, e 3 leggendarie composizioni degli anni ’70 finora inedite: “Janey Needs a Shooter,” “If I Was the Priest,” e “Song for Orphans”.

“Amo l’essenza quasi commovente di Letter to You”, dichiara Springsteen, “E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto”.

“Letter To You” contiene 9 brani scritti recentemente da Springsteen, e 3 leggendarie composizioni degli anni ‘70 finora inedite: “Janey Needs a Shooter,” “If I Was the Priest,” e “Song for Orphans”.

Qui sotto testo e traduzione della canzone.

Bruce Springsteen, Ghosts, Lyrics

[Verse 1]

I hear the sound of your guitar

Comin’ in from the mystic far

Stone and the gravel in your voice

Come in my dreams and I rejoice

[Pre-Chorus]

It’s your ghost

Moving through the night

Spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m

[Chorus]

Alive, I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming home

[Verse 2]

Old buckskin jacket you always wore

Hangs on the back of my bedroom door

Boots and the spurs you used to ride

Click down the hall but never arrive

[Pre-Chorus]

It’s just your ghost

Moving through the night

Spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m

[Chorus]

Alive, I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming home

[Verse 3]

Old Fender Twin from Johnny’s Music downtown

Still set on 10 to burn this house down

Count the band in then kick into overdrive

By the end of the set we leave no one alive

[Pre-Chorus]

Ghosts runnin’ through the night

Our spirits filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m alive

[Verse 4]

I shoulder your Les Paul and finger the fretboard

I make my vows to those who’ve come before

I turn up the volume, let the spirits be my guide

Meet you brother and sister on the other side

[Chorus]

I’m alive, I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming home

Yeah I’m coming home

[Outro]

One, two, one two three four

Bruce Springsteen, Ghosts, Traduzione

Sento il suono della tua chitarra

Arrivando dal lontano mistico

Pietra e ghiaia nella tua voce

Vieni nei miei sogni e mi rallegro

È il tuo fantasma

Muovendosi nella notte

Spirito pieno di luce

Ho bisogno, ho bisogno di te al mio fianco

Il tuo amore e io

Vivo, posso sentire il sangue tremare nelle mie ossa

Sono vivo e sono qui fuori da solo

Sono vivo e sto tornando a casa

Una vecchia giacca di pelle di daino che indossavi sempre

È appesa sul retro della porta della mia camera da letto

Stivali e speroni che eri solita cavalcare

Un’occhiata in fondo al corridoio ma non arrivi mai

È solo il tuo fantasma

Che si muove nella notte

Uno spirito pieno di luce

Ho bisogno, ho bisogno di te al mio fianco

Il tuo amore e io

Vivo, posso sentire il sangue tremare nelle mie ossa

Sono vivo e sono qui fuori da solo

Sono vivo e sto tornando a casa

La tua vecchia Fender Twin dal negozio in centro di Johnny’s Music

Ancora impostato su 10 per bruciare questa casa

Fai entrare la band e poi vai in overdrive

Alla fine del set non lasciamo nessuno in vita

I fantasmi corrono attraverso la notte

I nostri spiriti si sono riempiti di luce

Ho bisogno, ho bisogno di te al mio fianco

Il tuo amore e io sono vivo



Metto sulla mia spalla la tua Les Paul e tocco la tastiera

Faccio i miei voti a coloro che sono venuti prima

Alzo il volume, lascia che gli spiriti siano la mia guida

Ci vediamo fratello e sorella dall’altra parte



Sono vivo, posso sentire il sangue tremare nelle mie ossa

Sono vivo e sono qui fuori da solo

Sono vivo e sto tornando a casa

Sì, sto tornando a casa

Uno, due, uno due tre quattro